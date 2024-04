Primavera, frena la Lazio in vetta

Si sono disputate le gare domenicali nel calcio primavera, stop inaspettato per la Lazio contro il Monza. Ko pesante invece per il Frosinone.

Primavera, due pareggi nella domenica

Nella domenica di primavera la Lazio di Sanderra non risponde alle vittorie di Inter e Roma e pareggia 1-1 contro il Monza. A passare avanti sono i brianzoli al 20′ minuto, con Marras freddo sotto porta a sbloccare il match, il pareggio dei biancocelesti arriva a 3 dal 90′ con D’Agostini che regala il pareggio ai suoi. Pareggio anche tra Empoli e Verona, con gli scaligeri che passano in vantaggio dopo 26 minuti grazie al rigore di Cissè, il raddoppio arriva a 60 secondi dall’intervallo con Cazzadori bravo con il mancino a trovare il gol del 2-0. Ma l’Empoli non ci sta e al 61′ rientra in partita con il destro di Nabian. E a 9 dalla fine i toscani trovano anche il gol del pari, con Sodero che trafigge Toniolo dagli 11 metri.

Torino-Frosinone 4-2

Vittoria importante in chiave playoff per il Torino, che batte 4-2 in casa il Frosinone. I granata passano avanti dopo 8 minuti, grazie al colpo di testa di Dalla Vecchia. Il raddoppio degli uomini di Scurto arriva a 3′ dall’intervallo con Ruszel bravo col mancino a concretizzare il contropiede dei granata. Il 3-0 che chiude la partita porta la firma di Padula al termine di una grande azione corale dei padroni di casa. Il Frosinone prova a rientrare in partita al 52′ con il colpo di testa di Boccia, ma 8 minuti più tardi il Toro torna sul +3 con Padula che trova la doppietta personale. Nel finale c’è tempo anche per il gol di Mezsargs che fissa il punteggio sul definitivo 4-2.

Alessandro De Simone