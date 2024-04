Terribile tragedia nello sport, morto a 17 anni il grande talento

Un grande talento di 17 anni è prematuramente scomparso a causa di un malore fulminante: la tragedia si è consumata nelle scorse ore

Lo sport, spesso, regala agli atleti e agli appassionati gioie e soddisfazioni, legate alla conquista di un trofeo o ad una vittoria particolarmente importante, che possono durare per anni. Al tempo stesso, però, può generare delusione o, in certi casi, addirittura disperazione. Un sentimento, quest’ultimo, provato nelle scorse ore da alcuni tifosi in seguito alla prematura scomparsa di un talento di 17enne, deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Parliamo di Maria Herran Gomez, giovane promessa della ginnastica artistica per la quale molti addetti ai lavori avevano predetto un radioso futuro. La ragazza, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, si è sentita male all’improvviso lamentando diversi dolori: immediato il trasporto presso l’ospedale universitario di Guadalajara (Spagna), dove è giunta in condizioni critiche. Inutili i tentativi effettuati dal personale sanitario del nosocomio di salvarle la vita: la 17enne, stando a quanto ha fatto sapere il Municipio di Cabanillas del Campo (dove Maria risiedeva), si è spenta poco dopo per colpa di una “terribile meningite” che non le ha lasciato scampo.

Una perdita enorme, per tutta la comunità locale ma anche per il movimento sportivo spagnolo. Herran Gomez, infatti, negli scorsi mesi era riuscita a mettersi spesso in evidenza centrando risultati prestigiosi. A novembre, come riportato dalla Federazione in un tweet, aveva partecipato ai Mondiali tenutisi a Birmingham (Inghilterra) nella specialità “ginnastica su trampolino” dimostrando di possedere doti fuori dal comune. “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. La ginnastica spagnola ti ricorderà per sempre” le parole della RFeGimnasia affidate al noto social network.

Terribile tragedia nel mondo dello sport: si spegne un talento di 17 anni

A ricordare Maria Herran Gomez, studentessa del liceo artistico “Elena de la Cruz” e componente del club “Ruditramp”, è stato anche il consiglio superiore dello sport spagnolo che ha appreso la notizia del decesso della giovane “con profondo dolore. Ti ricorderemo per sempre”. In lacrime pure il comitato olimpico spagnolo, che ha speso parole al miele nei confronti dell’atleta.

Desde la RFEG lamentamos profundamente el fallecimiento de María Herranz, gimnasta del Club Ruditramp que nos representó en el pasado Campeonato del Mundo por edades de gimnasia trampolín. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. La gimnasia española siempre te recordará pic.twitter.com/tiOwYdLHf6 — RFEGimnasia (@RFEGimnasia) April 18, 2024

Scosso, infine, il consiglio comunale locale che, tramite una nota, ha espresso vicinanza ai familiari e ai compagni di classe di Herran Gomez. In città sono stati decretati due giorni di lutto: tutte le attività di natura sportiva e socio-culturale, di conseguenza, si sono fermate. Gli uffici comunali, dal canto loro, hanno esposto bandiere a mezz’asta in segno di lutto. La Spagna piange la scomparsa di Maria Herran Gomez.