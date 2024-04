Eriksson, il gesto è da brividi: tifosi in lacrime

Un momento davvero struggente quello che ha coinvolto Sven Goran Eriksson, omaggiato dai tifosi di un club di cui è stato allenatore

Sono passati tre mesi ormai dal tremendo annuncio con cui Sven Goran Eriksson ha comunicato di essere malato di un cancro incurabile.

“Ho scoperto tutto all’improvviso. Mi resta un anno di vita e nella peggiore delle ipotesi anche meno. Meglio non pensarci, finché potrò lotterò“, queste le struggenti dichiarazioni con cui l’ex allenatore svedese ha condiviso la sua tragedia personale. Un male scoperto all’improvviso, individuato quando ormai la sua progressione non permette più nessuna cura.

Dopo l’annuncio, tanta è stata la solidarietà e la vicinanza nei confronti di Eriksson. Emblematico quanto fatto dal Liverpool. I Reds sono la squadra del cuore dell’ex allenatore che aveva espresso il desiderio di sedersi un giorno sulla panchina di Anfield Road. Il Liverpool glielo ha concesso in un’amichevole che ha coinvolte le vecchie glorie del club inglese opposte a quelle dell’Ajax.

Un mese fa, Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer del documentario dedicato a Eriksson che, prossimamente, vedremo tra i contenuti della piattaforma streaming. Una produzione che ripercorrerà la carriera dell’allenatore, svelando anche aspetti inediti del suo privato.

Eriksson, l’omaggio dei tifosi è da brividi

Carriera che Eriksson ha cominciato negli anni ’80, allenando uno dei club più rappresentativi di Svezia, l’IFK Goteborg. Alla guida dei bianco blu, Sven ha conquistato un leggendario triplete nel 1982, vincendo campionato, coppa nazionale e soprattutto la Coppa Uefa, battendo in finale l’Amburgo, all’epoca una delle più forti squadre d’Europa.

Proprio i tifosi del Goteborg, nelle scorse ore, hanno tributato un commovente omaggio al loro ex allenatore prima del match di campionato, disputato allo stadio Ullevi, contro il Norrkoping.

La partita è terminata 1-1 ma tutto è passato in secondo piano dopo quanto avvenuto prima del fischio di inizio quando Eriksson si è commosso di fronte ai cori e alla coreografie che gli hanno dedicato i suoi tifosi.

Su una delle gradinate dello stadio è comparsa una gigantografia dell’ex allenatore, una riproduzione di una foto di quando, 40 anni fa, guidava il Goteborg. Eriksson non è riuscito a trattenere le lacrime. Un’immagine struggente come quella, seguente, che ha ripreso lo stesso Eriksson lasciare il campo con passo incerto.

Sven-Göran Eriksson hyllas med sång och tifo på Gamla Ullevi. pic.twitter.com/Z98iWXBQB8 — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) April 20, 2024

Ad omaggiare Eriksson in tribuna c’era anche il calciatore simbolo di quel Goteborg vincente ovvero Glen Stromberg, ex leggenda anche dell’Atalanta tra gli anni ’80 e ’90. Quest’ultimo ha definito il suo ex allenatore “la persona che ha significato di più nella sua vita“, oltre la sua famiglia.