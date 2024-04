Lo scatto dall’ospedale: Gianni Morandi strappa una lacrima ai fan

Gianni Morandi strappa una lacrima ai fan direttamente dall’ospedale. Lo scatto sta facendo il giro del web, i fan non hanno trattenuto l’emozione

Grande commozione tra i fan dopo l’ultimo scatto di Gianni Morandi. Il noto cantautore, come risaputo, è molto attivo sui social, dove pubblica spesso alcuni spaccati della sua vita quotidiana. Anche questa volta non è stato da meno e ha voluto rendere noto il suo ultimo passaggio in ospedale. Nessuna ansia per i fan però, le sue condizioni di salute sono ok e non c’entrano nulla. Si tratta solo di semplici motivi di cuore.

Morandi è famoso, oltre che per essere un grande cantante internazionale, anche per la sua dichiarata fede calcistica del Bologna. Non l’ha mai nascosta ed è spesso al Dall’Ara ad assistere alle prestazioni dei suoi beniamini direttamente dalla tribuna. Lo è ancor di più in questa stagione con i rossoblù ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Viene naturale, dunque, sapere che il suo scatto dall’ospedale abbia strappato una lacrima ai fan. Ma per quale motivo Gianni Morandi si era recato lì, testimoniando il tutto sui social?

Lo scatto dall’ospedale di Gianni Morandi strappa una lacrima ai fan

Il noto cantante è andato a trovare Lewis Ferguson, stella della nazionale scozzese e del suo Bologna che di recente ha subito un gravissimo infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa sei mesi. Addio alla stagione in corso e anche all’Europeo con la sua Scozia. Un bruttissimo colpo per il faro del centrocampo della squadra di Thiago Motta. Il giocatore è stato operato negli ultimi giorni e Gianni Morandi è andato a trovarlo per strappargli un sorriso in un momento così complicato.

“Sono andato a trovare Lewis Ferguson, calciatore della Nazionale Scozzese e Capitano del Bologna. Ha 24 anni, è stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso…

Forza Capitano!“, si legge dall’account Instagram di Gianni Morandi a corredo di una foto dei due sorridenti in ospedale. Il KO è arrivato nel corso della ripresa della gara contro il Monza.

Lo scozzese potrebbe anche aver finito così anzitempo la sua esperienza nel capoluogo emiliano, contando le diverse voci che lo vogliono in orbita di diversi top club. Una su tutte la Juventus. Giuntoli lo segue da tempo ed è il principale candidato ad arrivare a Torino insieme a Koopmeiners in caso di partenza di Rabiot. I bianconeri non sono gli unici che lo seguono. Resta da capire cosa succederà ora dopo il grave infortunio. Chi lo vuole continuerà a monitorarlo o andrà su altri obiettivi? Di sicuro il Bologna chiederà una cifra alta. Al momento il problema più grande è di Thiago Motta che dovrà rinunciare al giocatore più importante della propria fase offensiva nelle ultime decisive gare.