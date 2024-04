Milan, Pioli: “Sconfitta pesante. Mio ciclo finito? Non so, io qua sto bene”

Stefano Pioli ha risposto alle domande di DAZN dopo la sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter.

Pioli sappiamo che lei di solito non passa a parlare coi suoi, è andato nello spogliatoio ad incoraggiarli?

“Sono passato nello spogliatoio a provare a tirare su il morale. Perché è una sconfitta pesante per tutto quello che c’è dietro. Dovevo rinfrancare i miei giocatori, perché dobbiamo finire bene il campionato. Sabato c’è la Juve”.

Hai ridisegnato il Milan tatticamente in questa settimana. Sei stato deluso da come la squadra ha interpretato la gara?

“Deluso dal punto di vista tattico no, perché l’obiettivo era aspettarli e sfruttare gli spazi. Poi si è andati sotto ed è inevitabile concedere qualcosa. La squadra ha comunque fatto bene“.

Se dovesse analizzare questi 17 punti di vantaggio, da che cosa partirebbe?

“L’Inter ha dominato. Credo abbia perso una sola partita, permettetemi il termine per sbaglio. Noi siamo mancati in un mese difficile dopo la seconda sosta. Se c’è questo divario tra l’Inter e le altre vuol dire che sono più forti“.

Analizzando la stagione che cosa vi è mancato?

“Noi abbiamo fatto un inizio molto buono. Dopo la seconda sosta siamo andati male in quel mese lì. In questa settimana abbiamo fatto male dopo 7 vittorie. E non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che volevamo. Purtroppo il derby è arrivato in questo momento. I ragazzi hanno provato e negli episodi potevamo anche essere più fortunati“.

Lei crede nei cicli che finiscono? Pensa che il suo al Milan sia finito?

“Non so se sia finito il ciclo. Ho sentito l’analisi del percorso di Inzaghi. Sembrava tutto finito invece poi è andata come abbiamo visto. Io qua sto molto bene, poi a fine stagione ci siederemo a tavolo e faremo un bilancio“.