Schumacher e non solo, colpo di scena: “È inquietante”

Dai tempi di Michael Schumacher la Formula 1 è cambiata molto: ormai è tutto diverso. L’annuncio

Ha compiuto 55 anni lo scorso gennaio, nel riserbo più totale abbracciato dalla sua famiglia, ma la Formula 1 non dimentica uno dei suoi campioni più vincenti: Michael Schumacher resta nella storia di questo sport.

Intanto, come giusto e inevitabile che sia, la storia va avanti. E così vengono scritte nuove pagine da piloti talentuosi. E tra questi non può non essere annoverato Max Verstappen. L’olandese ha aperto un ciclo che pare quasi inarrestabile: lo sanno bene i ferraristi che si sono ritrovati battuti quasi sempre dal pilota della Red Bull.

Un confronto è inevitabile. Epoche diverse, vittorie e piloti simili. Ma Michael Schumacher e Max Verstappen sembrano vivere su binari diversi seppur paralleli. Tre titoli mondiali per l’olandese, in odore del quarto. Sette per l’ex Ferrari.

“Mai visto niente di simile”: Schumacher, ci risiamo

L’utente Raphael Amaral, su ‘X’ ha letteralmente lanciato un allarme paragonando l’epoca della grande Ferrari guidata dal ‘Kaiser’ e quella attuale nella quale Red Bull e Verstappen non lasciano il minimo spazio di manovra per la concorrenza.

“Guardo la F1 dal ’91 e non ho mai visto niente del genere. C’è stata l’epoca della Ferrari con Schumacher, ma anche altre squadre sono riuscite a lottare in gara”, spiega l’utente.

La sua ‘preoccupazione’, se così si può dire, è rappresentata dal monopolio inattaccabile – probabilmente quello più indiscutibile della storia recente – rappresentato dalla Red Bull. “C’è stata anche la stagione della Mercedes. Ma abbiamo avuto diversi vincitori. Quello che sta accadendo oggi è davvero molto inquietante“. Ed in effetti la pista sta parlando, ancora una volta, chiarissimo.

La Ferrari nonostante il chiaro miglioramento rispetto all’anno scorso – quest’anno è sicuramente la seconda forza in F1 – sembra ancora molto lontana dal poter competere alla pari con la Red Bull. La macchina ideata da Adrian Newey sembra essere fatta di una pasta ancora troppo superiore alla concorrenza. Staremo a vedere cosa ne sarà della competizione da qui ai prossimi anni.

Di certo, una competizione più agguerrita porterebbe ad uno spettacolo assolutamente più appassionante per i tifosi di Formula 1 che vorrebbero vedere maggiore equilibrio ed imprevedibilità nel corso dei vari fine settimana.

Anche l’ultimo GP in Cina ha infatti confermato il monopolio Red Bull, con la quarta vittoria in cinque uscite per Max Verstappen, chiaramente davanti al compagno Sergio Perez.