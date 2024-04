Serie A, Milan-Inter: le formazioni ufficiali del derby

È la sera più attesa, è la sera del Derby di Milano: Milan-Inter. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dall’eliminazione in Europa League, cercheranno di rovinare la festa dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, come noto, vincendo questa sera potrebbe assicurarsi lo Scudetto in maniera matematica.

Le scelte di formazioni per Milan-Inter

Stefano Pioli per il derby sceglie una formazione inedita per il suo Milan, che vede Musah esterno destro, Pulisic esterno sinistro e Leão nel ruolo di nove contro l’arcigna difesa dell’Inter, ma col solito modulo 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão.

“Once de gala”, come direbbero in Spagna, per Simone Inzaghi e la sua Inter. Solito 3-5-2 con tutti i titolari a disposizione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.