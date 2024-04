Sinner ce l’ha fatta, è primo: lo hanno annunciato poco fa, è già storia

Traguardo importante per Jannik Sinner, il primo posto in una speciale graduatoria per il tennista azzurro: tifosi entusiasti

In un 2024 già ricchissimo di soddisfazioni, Jannik Sinner non vuole fermarsi e ha le idee chiare sul percorso da compiere per affermarsi sempre più ai vertici del tennis mondiale. La sua bravura e la sua concentrazione stanno diventando proverbiali per tutti gli appassionati.

L’azzurro unisce una grande tecnica, che sta oltretutto migliorando sempre di più, torneo dopo torneo, a un atteggiamento smart, genuino e sorridente, anche nelle situazioni più scomode. Come a Montecarlo, dove non si è scomposto dopo la famosa mancata chiamata della giudice di sedia che poteva decidere a suo favore, di fatto, la sfida con Tsitsipas. E dove pur in preda ai campi nel momento decisivo della partita, ha scherzato con i fisioterapisti.

Un passo falso, quello nel Principato, che ha lasciato inevitabilmente un po’ di delusione. Ma la seconda semifinale consecutiva nel torneo di casa, nel primo Masters 1000 dell’anno su terra, ha chiarito che anche su questa superficie Jannik può dire la sua, eccome. E adesso vuole confermare la sua massima competitività, avanzando deciso verso i prossimi impegni.

E’ un Sinner che va a caccia di primati. In questo momento, nettamente davanti nella classifica Race e anche nella Olympic Race. Nel mirino, c’è, ovviamente, la vetta del ranking ATP, per lo storico sorpasso a Djokovic. Evento che potrebbe avvicinarsi sempre di più.

Jannik Sinner a Madrid, sarà testa di serie numero uno del torneo: gli scenari

A Madrid, nel prossimo Masters 1000 in programma, Jannik sarà testa di serie numero uno. Il tutto, dovuto all’assenza annunciata da Novak Djokovic.

Il serbo ha rinunciato a partecipare al torneo, cui non prende parte dal 2021. Non difendendo punti in questa occasione, Djokovic ha preferito optare per una preparazione più tranquilla e mirata ai tornei di Roma e Parigi. Che sono l’obiettivo principale anche di Jannik, il quale però ha scelto un approccio diverso.

L’azzurro ha spiegato che metterà nelle gambe un po’ di benzina dal punto di vista fisico con tanto lavoro in palestra. E che dunque l’obiettivo primario, in Spagna, non sarà quello di vincere, ma magari fare strada per qualche turno. La testa di serie numero uno potrebbe agevolarlo e fargli guadagnare, comunque, punti importanti, dato che non ne difende, rispetto all’anno scorso, nemmeno lui. Nel frattempo, Alcaraz non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione, ancora alle prese con qualche problema al braccio.