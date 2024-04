Sinner snobbato: scoppia subito la bufera

Irrefrenabile bufera di polemiche per la mancata scelta di Jannik Sinner quale portabandiera olimpico: il caso scuote il CONI

La decisione di Giovanni Malagò di non considerare Jannik Sinner come possibile portabandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024 ha scatenato una vera e propria bufera tra gli accaniti fan del tennista altoatesino, ma non solo. La notizia ha sorpreso e deluso molti, soprattutto considerando il recente successo di Sinner nel panorama tennistico internazionale.

Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano, si è distinto come uno dei protagonisti del 2024, conquistando la vittoria della Coppa Davis nel 2023 e ottenendo importanti successi nei tornei di Miami e soprattutto agli Australian Open. La sua aspirazione a una medaglia olimpica era ben nota, per tanto molti lo vedevano come un candidato naturale per rappresentare l’Italia come portabandiera a Parigi.

Le dichiarazioni di Sinner riportate dal Corriere della Sera mostrano la sua maturità e la sua comprensione del significato di portare la bandiera olimpica. Tuttavia, la decisione di Malagò di non considerarlo tra i possibili candidati ha destato scalpore e indignazione.

Malagò percorre una via del tutto differente nella sua selezione

Giovanni Malagò, attuale presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha confermato la sua scelta ai microfoni del quotidiano La Stampa, sostenendo che la regola non scritta ma consolidata di assegnare il ruolo di portabandiera a chi ha vinto una medaglia d’oro sarebbe stata rispettata.

Le parole del presidente del CONI, non nuovo a dichiarazioni divisive, hanno generato un acceso dibattito sulla giustezza di questa prassi e sulla valutazione dei meriti degli atleti. Molti ritengono che il valore e l’importanza di un atleta non debbano essere misurati solo dalle medaglie conquistate, ma anche dalla sua rappresentatività e dal significato simbolico che può avere nel contesto delle Olimpiadi.

La mancata inclusione di Jannik Sinner tra i possibili portabandiera ha portato i fan e gli appassionati di tennis a manifestare la propria delusione e disapprovazione sui social media e nei vari forum online.

Quel che è fatto è fatto, ora si guarda avanti. Non aver scelto Jannik Sinner come portabandiera olimpico ha evidenziato non solo la passione degli italiani per lo sport e per i propri campioni, ma anche questioni più ampie legate alla valutazione e alla rappresentanza degli atleti in eventi di portata internazionale come le Olimpiadi.