Juve, Allegri: “I ragazzi hanno meritato la finale. Ora testa al campionato”

“In questo momento si giocano delle partite pesanti nella Juventus, per un anno e mezzo non abbiamo giocato perchè comunque l’anno scorso per vari motivi abbiamo lottato, però era una situazione non idonea per giocare, non avevamo tanta responsabilità perchè c’era tanto caos fuori. Quelle degli ultimi due mesi sono diventate partite pesanti per la Juventus, perchè sei obbligato a vincere. In campionato abbiamo fatto pochi punti, ora abbiamo la possibilità di blindare questo posto in Champions e soprattutto essere arrivati in finale di Coppa Italia”.