Dramma Hamilton: la verità fa male

Ancora un weekend disastroso per Lewis Hamilton: arriva l’annuncio che spiazza i tifosi, il pilota inglese lo ha ammesso

Lewis Hamilton è una delle figure che ha sicuramente scritto alcune delle pagine più importanti della storia della Formula 1. Ben sette titoli mondiali in cascina ed un nome diventato presto leggenda nel mondo delle corse.

Da qualche anno però le cose non vanno come in passato. L’ascesa della Red Bull che con Max Verstappen sta distruggendo ogni possibile record hanno portato il 39enne di Stevenage a rivalutare le sue scelte per il futuro. E per tale ragione che dal 2025 Lewis sarà un nuovo pilota della Ferrari, affiancando Charles Leclerc in sostituzione del partente Sainz.

E se lo spagnolo pare vicino a prendere proprio il suo posto con la Scuderia di Brackley, Hamilton non ha mai avuto dubbi sulla bontà della sua scelta. Vuole riportare la Ferrari verso un successo che manca da 17 anni e che con un Verstappen così, con una macchina così performante, sarebbe un’impresa davvero leggendaria.

Ad ogni modo in questa che sarà l’ultima annata in Mercedes le cose non stanno andando affatto bene. Il rendimento di Hamilton è finito sotto la lente d’ingrandimento, con diverse critiche che hanno accerchiato l’inglese. Per molti la sua attenzione è già tutta rivolta verso Maranello mentre la vettura messa a disposizione – numeri alla mano – è decisamente lontana dal poter essere definita competitiva.

A questo punto il dramma è stato già centrato nell’ultimo weekend: alla fine del GP di Shanghai, in Cina, Hamilton non ha potuto fare altro che ammettere ciò che tutti temevano.

Hamilton, ammissione choc: “Non succederà più”

Nel GP di Cina a Shanghai parevano esserci tutti i presupposti per un grande weekend. Ed il secondo posto nella Sprint Race alle spalle di Verstappen sembravano aver confermato le buone sensazioni in casa Mercedes.

Ma tra qualifiche e gara, partendo dalla penultima piazzola e finendo al nono posto, la musica per Lewis Hamilton è cambiata drasticamente. Gli interventi alla vettura hanno di fatto stroncato ogni possibilità per la Mercedes dell’inglese che non è ovviamente apparso minimamente soddisfatto.

“La scelta del set-up è stata sbagliata, non lo farò più” ha detto il talento britannico ‘Viaplay’ che ha poi aggiunto i problemi della gara in terra asiatica. “Probabilmente è il peggio assetto mai avuto, la macchina funziona in una piccola finestra e credevo di aver preso la scelta giusta. È stata la peggiore”.

Hamilton ha concluso speranzoso per Miami: “Speriamo di fare meglio. I problemi al volante erano gravi, bene sulle alte velocità ma sulle basse semplicemente non girava e le gomme posteriori ne hannom risentito”.