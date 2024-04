EVA AIR al fianco del Monza nell’ultima gara all’U-Power contro l’Atalanta

EVA AIR, prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan e membro di Star Alliance, lo scorso febbraio ha firmato un accordo di partnership con AC Monza valido fino al termine della stagione sportiva 2023/2024. Un accordo che prevede anche attività di marketing e di promozione rivolte ai fan di AC Monza come il “Check In for the Game by EVA AIR”, il nuovo portale digitale di match center che permette agli spettatori di entrare in clima partita. Con la lettura dei vari QR EVA AIR localizzati all’interno dello stadio, il tifoso ha infatti accesso a tutte le informazioni sulla partita, come ad esempio le formazioni e il match program, potendo contemporaneamente scoprire il mondo EVA AIR, i suoi voli, le destinazioni, i servizi di bordo e molto altro ancora.

Monza-Atalanta di domenica sera è stata l’occasione per EVA AIR di godersi l’U-Power Stadium di Monza all’interno della nuova ed esclusiva EVA AIR Sky Lounge, la sala hospitality che svetta sulla tribuna GOLD con una spettacolare vetrata vista campo.

Presenti allo stadio due Cabin Crew di EVA AIR in divisa, giunte direttamente da Taiwan, che hanno dato il benvenuto ai calciatori all’arrivo dei pullman, distribuendo loro le esclusive sciarpe create appositamente con i marchi e i colori dei due partner AC Monza ed EVA AIR. Le due hostess hanno poi salutato il pubblico e i giocatori all’uscita dagli spogliatoi per il riscaldamento prepartita e accolto le squadre in campo.

Eric Hsueh, General Manager di EVA AIR, ha assistito al match con tutto lo staff milanese di EVA AIR e ha commentato: “I nostri due brand si legano attraverso valori comuni quali unicità, inclusività e ambizione. Queste caratteristiche riassumono perfettamente lo spirito della collaborazione che si sta sviluppando attraverso diverse azioni di marketing e promozione che coinvolgeranno la fan base di AC Monza”.