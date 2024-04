Inter Campione: le reazioni sui social

La vittoria da parte dell’Inter del 20° scudetto e quindi il raggiungimento della conseguente seconda stella sulla maglia ha scatenato immediatamente le reazioni dei social. A cominciare proprio dalla campagna della stessa società nerazzurra. Seguendo il filone già aperto con la vittoria dello scudetto 2021, “IMScudetto” (che richiama l’inglese I’m, io sono in italiano e la sigla IM di Internazionale Milano), la società di Inter Media House ha ideato lo slogan “IM2TARS”. Una campagna subito recepita, apprezzata e divulgata da centinaia di migliaia di tifosi nerazzurri sui social network.

Inter, tanti tifosi si uniscono alla festa

Tanti i tifosi dell’Inter, anche famosi, che si sono uniti ai festeggiamenti della società nerazzurri. Tra i più in vista, parlando esclusivamente del mondo del calcio, il Presidente della FIFA Gianni Infantino. Il numero 1 del calcio mondiale ha svelato la sua passione per l’Inter in tempi piuttosto recenti e ha voluto omaggiare la squadra scudettata sui social con 2 stelle a corredo di un classico motto interista “Amala”.

Tanti personaggi dello spettacolo ed ex calciatori di fede interista erano poi ieri a San Siro. Tra questi anche il noto conduttore TV Alessandro Cattelan, che ha celebrato la “sua” Inter su Instagram. Così come un suo collega, Amadeus, che ha postato più di una storia su Instagram.

Nella serata di ieri, alla cena di squadra per i festeggiamenti, è comparso anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha anche scattato qualche foto coi calciatori dell’Inter.

La Serie A si complimenta coi Campioni d’Italia

Tante anche le squadre che da ieri sera hanno cominciato ad inviare i propri complimenti alla società nerazzurra. Su tutte, soprattutto i rivali storici dell’Inter, la Juventus che prontamente hanno inviato il proprio messaggio tramite i social network. Ma anche tante altre società, come i Campioni uscenti del Napoli, la Lazio, la Fiorentina, il Cagliari.

Non hanno fatto le loro congratulazioni perlopiù società che nella giornata di ieri avevano impegni interni che hanno occupato la giornata sui propri canali.