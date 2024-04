La Pellegrini spiazza tutti: i fan si dividono

Federica Pellegrini spiazza nuovamente i suoi tifosi, anche se gli stessi si dividono per l’ultima trovata: non tutti sono d’accordo

Non è affatto un mistero che poco più di tre mesi fa, la sua vita sia inevitabilmente cambiata. Il motivo ha un nome: Matilde. Sì, stiamo parlando della primogenita dell’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini, nata dall’amore con il suo compagno, Matteo Giunta. Nelle ultime ore si sta parlando nuovamente dell’ex concorrente della penultima edizione di “Pechino Express” per via del suo nuovo look che sta facendo molto discutere e che divide i social network.

Si tratta di un taglio a dir poco radicale che, però, ha diviso la massa. Addio, quindi, al caschetto con il quale ci aveva abituato in questo periodo. Sì può tranquillamente dire che il suo taglio è stile “primavera” con un super short ed un ciuffo a dir poco permanentato. Anche se, a dire il vero, non sarebbe la prima volta che l’ex campionessa olimpica mostra un taglio cortissimo di capelli di questo tipo. Bisogna andare indietro di qualche anno con tanto di tinta “blondie”.

Federica Pellegrini, il nuovo taglio di capelli divide i fan [FOTO]

Dopo il periodo dell’allattamento ha voluto trasformare la sua chioma con un evidente taglio a basso mantenimento. Lo stesso che, ovviamente, non può passare inosservato. Come annunciato in precedenza il suo “caschetto biondo” (proprio come una delle icone della televisione “Raffaella Carrà” è stato messo da parte).

In molti, infatti, le hanno chiesto il motivo di questo nuovo taglio. C’è chi ha apprezzato e chi, invece, un po’ meno. D’altronde non è affatto un mistero che da quando ha deciso di appendere la cuffietta e gli occhialini al chiodo sia impegnata in numerose ospitate di eventi sportivi e non. Senza dimenticare anche l’impegno che ha con la vendita dei suoi prodotti active skincare “Fit.Fe by Fede”. Questo nuovo look mette in risalto soprattutto il tatuaggio che ha sul lato del collo.

Il suo ultimo post pubblicato su Instagram non ha bisogno di alcun tipo di presentazione: “Back to……short 💇🏼‍♀️…dopo consulti importanti…”. Con tanto di hashtag con scritto “onest”, segno del fatto che ci ha pensato a lungo prima di affidarsi al suo parrucchiere di fiducia. Non è da escludere che questo taglio possa servire per un impegno televisivo o spot pubblicitario. Chi lo sa…