Lazio-Juventus 2-1: Milik manda Allegri in finale

Non basta alla Lazio la doppietta di Castellanos, i biancocelesti battono 2-1 la Juventus. E’ la rete di Arkadiusz Milik, entrato al posto di Vlahovic a decidere la gara con i bianconeri che dopo il 2-0 dell’andata accedono alla finale di Coppa Italia.

Lazio-Juventus, le formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

La partita, primo tempo

Parte meglio la Lazio che trova il vantaggio al 13′. Corner battuto alla perfezione da Luis Alberto e stacco poderoso di Castellanos, che sovrasta Alex Sandro e di testa infila Perin. Al 23′ la Juve sfiora il pari. Bella azione della Juve, rifinita da Chiesa e chiusa da Vlahovic con un tiro a due passi dalla porta respinto alla grande da Mandas. 5 minuti ed è la Lazio a provarci con Felipe Anderson. Guendouzi in ara per il brasiliano, che va sul destro e viene stoppato da Alex Sandro. Al 32′ è Bremer a sprecare la palla dell’1-1. Il centrale arriva da dietro e impatta la palla di testa da corner, mandandola sopra la traversa. Due minuti dopo viene ammonito poi il diffidato Locatelli che salterà così la prossima gara. In chiusura di primo tempo Castellanos ha poi la chance per il 2-0. Imbucata in area per l’attaccante che, solo davanti a Perin, viene stoppato dal portiere bianconero. Termina così il primo tempo.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa è subito 2-0. Azione tutta in verticale avviata da Cataldi e proseguita da Felipe Anderson. Assist per Luis Alberto, che rifinisce in area per Castellanos. Il Taty vince il duello con Bremer e non sbaglia davanti a Perin. Al 56′ la Juve ha subito la chance per il 2-1. Rabiot in area per McKennie, palla in mezzo per Vlahovic sull’uscita di Mandas e Marusic anticipa l’attaccante salvando sulla linea di porta. Un minuto ed è ancora Vlahovic pericoloso. Il serbo riceve in area da Rabiot, si porta la palla sul destro e calcia fuori di un soffio. Altri 12 minuti ed è ancora Vlahovic a provarci. Colpo di testa su traversone da sinistra di Kostic e palla che non arriva neanche a Mandas, per via del rinvio da parte di Romagnoli. Nel finale Allegri cambia e passa al tridente. Fuori McKennie e Vlahovic e dentro Yildiz e Vlahovic. Poco dopo è proprio il polacco a trovare il 2-1. Tiro cross da destra di Weah (entrato al posto di Cambiaso) e deviazione vincente del centravanti ex Napoli che batte Mandas. La Lazio attacca ma non segna con la Juventus che conquista così l’accesso alla finale.