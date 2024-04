Verstappen esce allo scoperto: verità sconcertante

Anche in Cina abbiamo avuto tutti la certezza, l’olandese Max Verstappen è ancora una volta l’uomo da battere in Formula Uno

Gli ultimi due Gran Premi hanno spento ogni velleità delle rivali, Max Verstappen ha dominato in Asia, prima a Suzuka e poi negli ultimi giorni in Cina dove ha stravinto, prima la Sprint (la prima della stagione) e poi pole position e Gran Premio, mai davvero in discussione.

Eppure l’utilizzo della Safety Car aveva complicato le cose, più volte ‘Super Max’ si è ritrovato con Norris o con il compagno di squadra vicino, ma è riuscito sempre a staccarlo, la vittoria non è mai stata in discussione. Prima vittoria in carriera di Verstappen in questo gran premio e una vittoria che sembra un anticipo di titolo, il quarto storico successo per quel che riguarda la rassegna iridata.

E ormai anche Verstappen lo sa bene, i rivali possono poco e l’olandese ha rilasciato dichiarazioni abbastanza nette ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Nessuno è perfetto, ma ho avuto un weekend piuttosto positivo. Io come vero avversario di me stesso? Si, possiamo dire cosi’. Si, ma io ho sempre una competizione con me stesso, mio padre mi ha cresciuto in questo modo e io non ho alcuna intenzione di cambiare”.

Formula Uno, il dominio di Verstappen è clamoroso

Nonostante un beffardo zero ottenuto a Melbourne, Verstappen resta l’uomo da battere, ha addirittura 25 punti di vantaggio sul principale rivale in classifica che resta comunque il compagno di squadra Sergio Perez. Le Ferrari, dopo un buon inizio, sembrano in difficoltà e in Cina per la prima volta non hanno raggiunto il podio. Parlando sempre a ‘Sky’ Verstappen ha chiarito: “Chiaramente guardo i tempi e il vantaggio che ho, ma voglio migliorare sempre me stesso”.

E dire che nel corso del weekend Verstappen era apparso addirittura insoddisfatto e lui spiega: “Nonostante avessi un buon vantaggio nella Sprint non ero contento della macchina, per cui abbiamo fatto dei cambiamenti per facilitarmi le cose ed è andata davvero in questo modo”.

Insomma Verstappen è più affamato che mai e non vuole mai mollare, l’olandese ha fame di vittorie e titoli e nonostante i tanti successi vuole proseguire su questo trend. La Ferrari e tutte le altre rivali sono avvisate, spodestarlo sarà davvero difficile quest’anno e anche nelle prossime annate. Quella in Cina è stata la 58esima vittoria di Verstappen in carriera e anche qui i numeri sono in costante crescita, Verstappen sogna record su record.