Alex Zanardi commuove tutti: foto da brividi

Scatto da brividi con protagonista Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 ha commosso davvero tutti dopo questa foto pubblicata sui social

Sui social in queste ore sta correndo uno scatto da brividi che sta facendo il giro del web e soprattutto commuovendo i diversi tifosi di vecchia data di Alex Zanardi. Un vero e proprio amarcord sull’ex pilota di Formula 1, le cui condizioni sono sempre molto delicate e sul quale c’è un grande riserbo da parte della famiglia. Quella che più ha lasciato senza parole è però la foto apparsa su “X”. Soprattutto i fan storici hanno apprezzato non poco e di sicuro una lacrimuccia sarà scesa a molti.

Alex Zanardi più di una ventina di anni fa concorreva in F1, ed era un pilota con buona notorietà, prima del terribile incidente che nel 2001 lo ha portato allo stop forzato e alla perdita delle gambe. Da lì tutta la fase riabilitativa con il campione che non si è mai arreso ed è voluto poi tornare a concorrere in qualche modo, fino al diventare un campione di handbike dove anche qui il destino con lui è stato fin troppo beffardo. Un altro clamoroso incidente, nell’estate del 2020 a venti anni dal primo, gli ha quasi spezzato la vita. E di sicuro ha posto fine alla sua carriera da atleta.

Zanardi commuove tutti, foto da brividi sull’ex pilota

Nessuno può definirsi un esempio di resilienza più grande di Alex Zanardi. Non si è mai arreso, lottando come un leone, grazie soprattutto alla sua enorme forza d’animo che lo rende uno dei personaggi più ammirati del panorama nazionale.

Tornando allo scatto da brividi comparso su “X” in queste ore, da parte della pagina “RSF Motorsport” l’ex pilota di Formula 1 appare alla guida della sua Williams FW21, macchina di fine anni ’90. Per la precisione lo scatto risale al Grand Prix di Monaco del 1999. Sicuramente ai fan di più vecchia data che ricordano questi momenti sarà scesa una lacrimuccia:



Il pensiero non può che andare ad Alex Zanardi e su come stia effettivamente oggi l’ex pilota. Come detto non si sa poi molto sulle sue condizioni, in quanto la famiglia è molto riservata. Si sa che era stato dimesso dall’ospedale nel dicembre 2021. Attualmente si trova a casa, salvo sporadiche uscite per effettuare il ciclo di terapie. Ma su come stia effettivamente si sa poco. Siamo pronti a scommettere che la sua voglia di lottare ed essere resiliente la farà ancora una volta da padrona.