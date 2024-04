Milan, Scaroni: “Il nostro allenatore è Pioli e lo sarà fino a fine stagione. Poi valuteremo”

“Conferma che cambierete allenatore? No, non glielo confermo. Il nostro allenatore è Pioli e lo sarà fino a fine stagione. Conto che ci faccia vincere le partite che servono per il secondo posto. Poi a fine stagione il club e noi faremo i ragionamenti per il futuro”. Così il presidente del Milan Paolo Scaroni a ‘Il Foglio sportivo’ a San Siro. “Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l’Inter, abbiamo perso troppe partite di fila ma la stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto -aggiunge Scaroni-. Considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. L’Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’inter, con Marotta e Antonello”. (Fonte Adnkronos).