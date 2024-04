Premier, 8 in campo per il recupero della 29a giornata. Spicca il derby di Liverpool

Ieri sono iniziate le partite dei recuperi per la 29a giornata di Premier League, cinque tra stasera e domani. Ha dato il via alle danze, ieri, il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea (terminato con il punteggio di 5-0 in favore dei Gunners). Questa sera c’è un’altra stracittadina da seguire, quella che vedrà il Liverpool in trasferta a Goodison Park contro l’Everton. Concluderà la serie di recuperi il Manchester City di Guardiola impegnato giovedì sul campo del Brighton di De Zerbi.

Stasera

Wolverhampton – Bournemouth (20:45)

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; S. Bueno, Kilman, Toti; Doherty, Lemina, Gomes, Doyle, Ait-Nouri; Sarabia, Hwang. Allenatore: O’Neil.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Kerkez; Solanke. Allenatore: Iraola.

Crystal Palace – Newcastle (21:00)

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Clyne, Richards, Andersen; Munoz, Ahamada, Hughes, Mitchell; Olise, Mateta, Eze. Allenatore: Glasner.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Murphy, Krafth, Schar, Burn; Anderson, Bruno Guimaraes, Longstaff; Gordon, Isak, Barnes. Allenatore: Howe.

Everton – Liverpool (21:00)

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Gueye, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin. Allenatore: Dyche.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nuñez, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

Manchester United – Sheffield United (21:00)

Manchester United (4-2-3-1): Onana, Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, B. Fernandes, Rashford; Hojlund. Allenatore: Ten Hag.

Sheffield United (3-5-2): Grbic, Bogle, Ahmedhodzic, Trusty; McAtee, Vini Souza, Arblaster, Hamer, Osborn; Brereton Diaz, McBurnie. Allenatore: Wilder.

Domani

Brighton – Manchester City (21:00)