Ribaltone Marquez, da non credere quello che ha detto: per la Ducati sono guai

Lo spagnolo del team Gresini, Marc Marquez, non ha dubbi sul suo futuro: occhio alla decisione

Il mercato piloti in MotoGp inizia già a smuovere la fantasia, con team e addetti ai lavori sempre più impegnati in vista anche della prossima stagione. Sono tanti i driver che al termine di quest’annata si ritroveranno a dover fare una scelta complessa.

L’annuncio del rinnovo di Fabio Quartararo potrebbe aprire diversi scenari per il 2025, perché il francese aveva avuto contatti con Aprilia che, sfumato l’accordo, dovrà trovare un sostituto di Mavericks Vinales, che molto probabilmente dirà addio al team. Al centro dell’attenzione c’è, ovviamente, Ducati, alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti i piloti che, al momento, guidano le moto di Borgo Panigale.

Su tutti Jorge Martin e Marc Marquez. I due spagnoli hanno più volte dichiarato di desiderare una moto ufficiale. Il problema? C’è un solo posto potenzialmente disponibile nel team ufficiale Ducati, e Enea Bastianini non sembra rischiare così tanto di perderlo.

E se da una parte Jorge Martin ha spesso ammesso di essere disposto a guardarsi intorno nel caso di una mancata promozione al team ufficiale, ora anche Marc Marquez sembra avere le stesse intenzioni.

Marquez apre all’ascolto, le parole dello spagnolo

Marc Marquez, approdato al team Gresini dopo undici anni in Honda, pare abbia ritrovato una certa confidenza con una moto certamente più competitiva della rivale giapponese. Ecco allora che il Cabroncito è sempre più convinto di volere, anche lui, una moto ufficiale con cui provare a vincere un altro mondiale.

Stessa situazione di Jorge Martin, quindi, con Marc Marquez che in un’intervista a ‘TNT’ ha anche ammesso di essere disposto a guardarsi intorno. “Quest’anno il mercato sarà più appassionante e ci vorrà più tempo per vedere i contratti firmati. Al momento ogni costruttore ha ingaggiato i migliori piloti”, ha dichiarato Marquez.

“Per me tutte le porte sono aperte, ovviamente più sei veloce in più e più se ne apriranno per te, e questo è il mio obiettivo. In questo momento sono in una posizione diversa perchè mi sto divertendo, mi sento competitivo e voglio continuare a farlo. Poi, però, sono disponibile ad ascoltare tutti“, ha concluso Marquez. Dichiarazioni importanti in vista del futuro. Non ci sono dubbi che al termine della stagione Ducati dovrà fare attenzione ai suoi piloti, perchè gestirli tutti non sarà per nulla facile.