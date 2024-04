Sinner non ha alcun dubbio: è l’unica cosa che conta

Jannik Sinner ha bene in mente quale sia il suo obiettivo nel prossimo futuro con il tennista italiano pronto a togliersi nuove soddisfazioni.

Impegnato nel torneo di Madrid con l’obiettivo di guadagnare punti ed avvicinarsi alla testa della classifica ATP, Jannik Sinner è concentrato sugli impegni di questo 2024 che regalerà ben poche soste al campione altoatesino.

Il 2024 potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni a Jannik Sinner che ora è impegnato nei tornei sulla terra rossa ed in questi giorni a Madrid. Il campione italiano è pronto a raggiungere altri risultati straordinari dopo la vittoria nell’Australian Open con grandi opportunità di arrivare al primo posto in classifica ATP. Djokovic è ormai nel mirino da tempo ed il forfait del serbo nel torneo nella capitale spagnola potrebbe dare al classe 2001 la possibilità di avvicinarsi ancora di più.

Sinner annuncia i suoi obiettivi per il 2024: in testa solo un torneo

Durante la conferenza stampa di presentazione del torneo di Madrid, Jannik Sinner ha fatto chiarezza su quelli che sono i suoi obiettivi per quest’anno. Il tennista italiano ha ancora una volta ricordato come le Olimpiadi di Parigi siano l’evento più importante per lui durante quest’anno.

“Se dovessi dire un obiettivo primario per questa stagione direi l’Olimpiade. Poi c’è Roma, gli Slam – ha affermato Sinner – ma i Giochi sono un’altra cosa”. La volontà di fare bene e cercare di portare a casa una medaglia alle Olimpiadi di Parigi è chiara tanto che l’altoatesino ha deciso di iscriversi al torneo 250 ATP in Svezia a Bastad a pochi giorni dal via dei Giochi per riprendere confidenza con la terra rossa.

Sinner aveva anche recentemente affermato di trovare giusto che il ruolo di portabandiera (successivamente assegnato a Tamberi e alla Errigo) fosse attribuito a chi avesse già partecipato ai Giochi vincendo una medaglia. La speranza del numero uno italiano è che presto possa anche lui entrare nel lotto degli atleti azzurri che possono vantare una medaglia alle Olimpiadi e per farlo concentrando gran parte della preparazione proprio in vista del torneo di Parigi in estate.

Jannik Sinner sa anche che diventare numero uno al mondo lo porterebbe nella storia del tennis italiano e l’obiettivo non appare troppo lontano. Il forfait di Djokovic a Madrid dà la possibilità di portarsi a pochi punti dal serbo in caso di vittoria in Spagna. Alcaraz invece è lontano con il secondo posto che al momento appare al sicuro anche se il giovane iberico dovesse vincere il Masters 1000 di casa.