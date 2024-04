Verstappen senza parole, a un passo la firma con la Ferrari: i dettagli

Max Verstappen e la Red Bull non riescono a crederci, spunta la firma imminente con la Ferrari: svolta pazzesca, sta succedendo

Quattro vittorie nei primi cinque GP della stagione. A Max Verstappen sembra non poter far paura proprio nulla quest’anno.

L’idea di conquistare il quarto titolo mondiale è sempre più concreta ma nel frattempo una vera e propria ‘mazzata’ per l’olandese potrebbe arrivare direttamente dalla Ferrari. Come un fulmine a ciel sereno la Formula 1 potrebbe ritrovarsi molto presto a fare i conti con un clamoroso accordo.

La Ferrari è in procinto di annunciarlo, la firma è vicinissima. E così proprio Max Verstappen e la Red Bull rimarranno a bocca aperta. Un duello infinito quello tra la scuderia campione del mondo e la Ferrari che nell’ultimo triennio, senza alcun dubbio, ha visto la compagine di Milton Keynes trionfare meritatamente in Formula 1. Merito soprattutto dello stesso Max Verstappen che resta il favorito per chiudere in maniera scoppiettante questo 2024.

Verstappen e Red Bull ko: firma choc con la Ferrari

Ma intanto la ‘batosta’ è dietro l’angolo per la Red Bull e a metterla a segno potrebbe essere proprio la Scuderia di Maranello.

Fino alla stagione 2021 in casa Ferrari il title sponsor è stato ‘Mission Winnow‘. Da allora, il vuoto: e attualmente sono quattro i main sponsor della ‘Rossa’.

Da Shell a Puma passando per Santander e VGW Play. Ma nessuno di questi ha affiancato il nome Ferrari come per alcune scuderie rivali, Oracle Red Bull Racing su tutte, accade già da un pò. Anche l’Aston Martin è strettamente legato al brand Aramco. A questo punto il Cavallino Rampante punterebbe, secondo quanto viene riferito da ‘Sportbusiness.com’, a ‘pareggiare’ la situazione.

Hewlett-Packard, nota più comunemente come HP, è una delle aziende informatiche più ricche e famose al mondo. E parrebbe essere vicinissimo l’accordo con la Ferrari per un contratto da title sponsor da sogno. Oracle paga a Red Bull circa 100 milioni di dollari l’anno, la medesima cifra che HP parrebbe aver proposto alla Scuderia di Maranello.

Il noto brand, già protagonista in F1 dal 2000 al 2005 quando affiancava la Bmw Williams, farà parte presto del futuro della Ferrari. Il colosso dell’informatica e non solo attualmente in Formula 1 occupa una presenza di rilievo con il software di assistenza e consulenza che viene utilizzato da McLaren e Sauber.

Dopo aver trovato nel giro di breve tempo l’accordo con il Real Madrid e finendo sulle casacche dei ‘Blancos’ di Florentino Perez, adesso HP vuole ‘prendersi’ pure la scuderia di Formula 1 con la storia più importante alle spalle.