Sainz beffato sul più bello: la Mercedes vuole lui al posto di Hamilton

Il futuro del pilota spagnolo sembra essere sempre meno colorato di argento Mercedes: Toto Wolff ha altri piani per il successore di Hamilton

Dall’ufficializzazione di Lewis Hamilton in Ferrari, avvenuta lo scorso febbraio, non si fa altro che parlare di colui il quale prenderà il suo posto in Mercedes. Al contempo, ci si chiede dove andrà a finire Carlos Sainz, un pilota che, per rendimento e risultati ottenuti fino a questo momento, è dietro solo agli ‘inavvicinabili’ Max Verstappen e Sergio Perez.

Tante speculazioni sul suo futuro con diversi scenari che potrebbero materializzarsi all’orizzonte mentre Carlos è concentrato per concludere nel migliore dei modi il suo percorso in Rosso.

Tra le tante Scuderie che hanno avviato contatti con lo spagnolo non si può non nominare la Mercedes. Lo ha confermato anche l’ex campione del mondo, Nico Rosberg, in un suo intervento su Sky Sport Deutschland. Stando all’indiscrezione, Sainz avrebbe ricevuto una prima offerta da parte di Mercedes con un solo anno di contratto, un prospettiva che non lo intriga visto che Carlos pretende una durata maggiore.

Mercedes, Toto Wolff punta sul suo pupillo per sostituire Hamilton.

Lo stesso Rosberg ha spiegato il motivo per cui Toto Wolff intende dare a Carlos un contratto annuale. Il team principal punta a un approdo in Mercedes del giovane pilota italiano Andrea Kimi Antonelli al fianco di George Russell dal 2026.

Antonelli, attualmente impegnato in Formula 2, ha svolto già un test con la Mercedes di F1, considerato decisivi per il suo futuro. Dopo la prova in Austria ora lo aspetta il circuito di casa, quello di Imola, a pochi passi da Bologna dove è nato nel 2006. Lì guiderà la W12 del 2022, un ottimo modo per fargli apprendere i segreti dell’abitacolo con cui probabilmente farà i conti nei prossimi anni.

Wolff punta moltissimo sull’italiano, da sempre lo considera il futuro del team. Addirittura lo vorrebbe vedere in pista già a partire da quest’anno magari alla Williams, scuderia satellite della Mercedes.

E Sainz? Se la Mercedes dovesse puntare su Antonelli, il pilota Ferrari rivolgerà i suoi interessi altrove. Sulle sue tracce c’è anche la Red Bull che valuta la possibile sostituzione di Sergio Perez, in scadenza a fine anno. Sainz, inoltre, avrebbe già ricevuto un’offerta dall’Audi in vista dell’esordio del marchio automobilistico in Formula 1 a partire dal Mondiale 2026 con l’avvio del nuovo regolamento sulle power unit.