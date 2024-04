Serie A, domani Lecce-Monza: matchpoint salvezza per i pugliesi

Domani alle 15, aprirà il sabato di Serie A, la sfida tra Lecce e Monza. Se i brianzoli sono ormai tranquilli, e privi di veri e proprio obiettivi dopo il ko contro l’Atalanta, dall’altra parte la formazione salentina di Luca Gotti è alla ricerca dei punti della “sicurezza”. I pugliesi infatti con un successo potrebbero chiudere e archiviare il discorso salvezza. Mister Raffaele Palladino e i suoi ragazzi invece puntano a migliorare i 52 punti della passata stagione, prima probabilmente di salutare il club lombardo e trasferirsi altrove.

Lecce, col Monza tre punti decisivi

Da quando mister Gotti si è seduto sulla panchina del Lecce, i giallorossi hanno raccolto 10 punti in 5 gare. Un bottino che ha di fatto tirato fuori i salentini dalle sabbie mobili in cui erano piombati nell’ultimo periodo della gestione di mister D’Aversa.

La squadra è viva e ha subito gol solamente nella sconfitta contro il Milan a San Siro. Il Lecce con 35 punti ha ben 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e con una vittoria sul Monza potrebbe forse allungare, visto anche l’impegno dell’Udinese a Bologna.

A quota 38 punti, dai 7 ai 10 punti di vantaggio sulla zona calda e ben 4 squadre di mezzo tra sé e la retrocessione, il Lecce sarebbe quindi praticamente salvo. Tuttavia, se dalla gara contro i brianzoli venisse fuori anche un pari, sarebbe comunque un ottimo risultato.

Monza, sfida contro sé stessi

Alla seconda stagione assoluta in Serie A, il Monza ha matematicamente conquistato la seconda salvezza consecutiva. Un risultato straordinario per la storia del club che mai era riuscito, fino allo scorso anno, ad arrivare nella massima serie. Un successo che la società si gode, anche per via delle ottime scelte effettuate. Soprattutto quella di scegliere Raffaele Palladino come guida tecnica del club biancorosso. Il Monza è già salvo, nonostante un materiale tecnico sulla carte inferiore a quello dell’anno scorso, e grande merito va dato proprio al mister di Mugnano di Napoli.

L’obiettivo del Monza, dopo il ko contro la Dea dello scorso weekend, a partire da questa giornata contro il Lecce è tentare di avvicinarsi e/o migliorare i 52 punti di una stagione fa. Con 15 punti a disposizione da qui alla fine e 9 di “ritardo” rispetto al finale della scorsa annata, l’impresa è ardua ma non impossibile.