Serie A, Frosinone-Salernitana: le formazioni ufficiali

Primo anticipo della 34^ giornata di Serie A tra Frosinone e Salernitana. Allo “Stirpe” va in scena uno scontro salvezza. Per i ciociari la gara è quasi l’ultima spiaggia verso la salvezza. Dopo la reazione al momento negativo con quattro pareggi di fila, Di Francesco e i suoi devono ritrovare la vittoria che manca dallo scorso 21 gennaio giorno della vittoria casalinga contro il Cagliari. Dall’altra parte la Salernitana che aspetta solo la matematica certezza del ritorno in B dopo tre stagioni.

Le scelte di Di Francesco e Colantuono per Frosinone-Salernitana

Di Francesco per il suo Frosinone anti Salernitana, conferma il 3-5-2 che ha portato risultati nelle ultime settimane: Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Bresciani, Valeri; Soulé, Cheddira.

In assenza di Antonio Candreva, anche Colantuono e opta per il solifo 3-4-2-1: Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono.