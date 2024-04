Bomba in MotoGP, nuovo team per Marquez: tutta la verità

Marc Marquez è sempre al centro della scena in MotoGP, sia per quanto riguarda il futuro che la clamorosa verità sul passato: tifosi esterrefatti

Marc Marquez sta attraversando un momento non felicissimo in questo avvio di campionato e il doppio zero rimediato a Portimao e Austin pesa sulla sua classifica. Il Team Gresini ha comunque fiducia in lui per il prosieguo del Mondiale.

La scelta è stata ponderata attentamente e tenendo presente quelli che erano gli obiettivi a breve-medio termine. Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda dopo un decennio di grandi soddisfazioni (almeno fino al 2019) per lanciarci in una nuova avventura. Il fenomeno spagnolo avrebbe voluto avere la chance di correre per una scuderia ufficiale ma alla fine si è dovuto “accontentare” del Team Gresini. Un team a gestione familiare, nel quale condivide il box con il fratello Alex e in cui può essere assistito al 100%. Ovviamente il fatto di poter saltare in sella alla Ducati ha influito nella scelta, pur non avendo a disposizione il modello aggiornato fornito a Bagnaia, Martin e Bastianini.

L’ambizione di tornare a vincere il titolo c’è tutta per Marquez che spera di poter alzare l’asticella. Molti hanno visto come uno sgarbo il suo addio all’HRC, ma a più riprese l’otto volte iridato ha spiegato le sue ragioni. Ora, dopo il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas è tornato sull’argomento aggiungendo un particolare che in pochi sapevano.

Marc Marquez, la clamorosa rivelazione sulla Honda e poi il futuro

Parlando alla testata americana ‘TNT’, Marc Marquez ha dichiarato: “Restare alla Honda avrebbe influito sulla mia salute mentale. Questa decisione è stata molto difficile per il mio cuore ma se avessi continuato probabilmente sarei stato costretto a chiudere la mia carriera”.

Insomma problemi psicologici dovuti ad un mancato progresso che stata diventando stantio e logorante. Gli aggiornamenti tecnici promessi dal Giappone non sono mai arrivati o se introdotti a piccole dosi non hanno mai risposto in modo adeguato alle richieste del #93. La voglia di poter arrivare ai nove titoli di Valentino Rossi, combinati all’età anagrafica (31 anni), hanno spinto Marquez ad accelerare la presa di posizione e a lanciarsi verso l’universo Ducati. Se avrà fatto bene o meno lo scopriremo solo alla fine di questa stagione e in quelle che verranno.

Marquez si è inoltre soffermato anche sul futuro: “Il mercato quest’anno andrà più per le lunghe rispetto alle scorse stagioni secondo me Ducati ha già firmato Bagnaia, Yamaha Quartararo, Aprilia a breve deciderà chi confermare tra Vinales ed Espargarò. Io non ho ancora parlato con nessuno e sono aperto ad ascoltare tutti, ma per far sì che i team vogliano parlare con me devo essere veloce in pista”.