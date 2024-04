Roma Femminile nella Storia! Secondo Scudetto di fila… grazie al ko della Juve

La certezza aritmetica è arrivata nella serata di ieri, grazie alla sconfitta casalinga della Juventus con l’Inter. Il distacco dal club giallorosso, che in questo turno riposava, resta infatti di 11 punti, quando mancano 3 giornate al termine della Poule Scudetto. La Roma Femminile per la seconda volta di fila è Campione d’Italia.

Le Giallorosse hanno vinto lo scudetto 2023/2024 complice il ko interno delle Bianconere contro l’Inter per 0-2: un altro titolo per le ragazze di mister Spugna, con la Roma che ha festeggiato la vittoria con un post sui social. La Vecchia Signora, a sua volta, si è congratulata via social con la Roma femminile dopo essersi laureata ancora una volta Campione d’Italia: “Complimenti all’AS Roma Femminile per la conquista della Serie A Femminile“.

Questi i complimenti del presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti: “Faccio le mie più sentite congratulazioni alla Roma e alle calciatrici che hanno dimostrato dalla prima partita di campionato impegno, costanza e determinazione, in Italia e in campo internazionale. Complimenti allo staff e a mister Spugna, che ha saputo prepararle con grande professionalità e visione, e complimenti a tutta la società, esempio virtuoso per il calcio italiano e per il movimento femminile. La squadra si è resa protagonista di una stagione entusiasmante, portata avanti con sacrificio, grinta e talento, coinvolgendo sempre più pubblico e catalizzando l’interesse dei media. La conquista dello scudetto con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato è il coronamento di un percorso costruito e un successo meritato”.