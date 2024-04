Sainz trema: lo hanno accerchiato

Un vero e proprio accerchiamento nei confronti di Carlos Sainz: ecco costa sta succedendo al pilota della Ferrari

Non è stato decisamente un weekend facile quello che la Ferrari ha recentemente vissuto in Cina. Il GP di Shanghai ha portato conferme e l’ennesima realtà che ai tifosi del Cavallino Rampante, da anni, non piace affatto.

Il dominio Red Bull continua ad essere sotto gli occhi di tutti, con Max Verstappen che ha inanellato il quarto successo su cinque Gran Premi disputati fino a questo momento. Un record quasi inquietante se si pensa che proprio l’unico GP nel quale l’olandese tre volte campione del mondo ha fallito, è stato per problemi alla vettura che lo hanno costretto addirittura al ritiro.

Uno dei piloti che ha in tal senso stupito davvero tanto è Carlos Sainz, l’unico in grado di mettersi davanti a Verstappen proprio in quel di Melbourne. Ma in Cina qualcosa sembra essere andato storto, sembra essersi ‘rotto’ con il compagno di squadra Charles Leclerc.

Già dalla Sprint Race quando il monegasco ha lamentato un atteggiamento in pista tutto fuorché permissivo da parte di Sainz, in occasione di diversi tentativi di sorpasso da parte del numero 16.

Nel GP della domenica i duelli molto duri tra i due si sono moltiplicati. Ciò che però da un po’ di tempo mette in apprensione lo stesso Sainz è il suo futuro che dal 2025 non sarà più alla Ferrari. Al suo posto vi sarà Lewis Hamilton e ancora non è chiaro quale sarà il prossimo team del 29enne di Madrid. Da questo punto di vista, le notizie a riguardo che arrivano direttamente dalla Spagna sono tutt’altro che confortanti.

Annuncio Sainz: ora è nei guai

Secondo quanto viene riferito da ‘Donbalon.com’, Carlos Sainz è nel mirino della Red Bull per la prossima stagione. Un’opzione calda per la Scuderia di Milton Keynes che potrebbe decidere di far spazio allo spagnolo rimpiazzando così Sergio Perez.

Ad ogni modo per il 2026 arrivano le conferme direttamente da Helmut Marko, consigliere strategico della Red Bull, riguardo a due nomi che piacciono parecchio.

E che potrebbero finire in primissima fila per rimpiazzare Verstappen qualora il tre volte campione del mondo decidesse tra un anno e mezzo di cedere alle lusinghe della Mercedes.

“Norris non è un’opzione a breve termine visto che ha il contratto in scadenza nel 2026. E nemmeno Piastri, ma sono piloti sicuramente interessanti per noi in vista del futuro”, ha rivelato Marko a ‘Servustv’.

Un annuncio che potrebbe portare uno dei talenti di casa McLaren a salutare la Scuderia di Woking per unirsi alla Red Bull, proprio a partire dal 2026.