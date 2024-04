Serie B, Parma ad un passo dalla A: Lecco in C

Dopo un solo anno di Serie B il Lecco torna in Serie C. L’undici Bluceleste ha perso 4-0 contro il Parma ora vicinissimo alla promozione in Serie A.

Serie B, Parma: la A è ad un passo

Vince 4-0 ed è ora ad un passo dalla Serie A il Parma che condanna così il Lecco all’aritmetica retrocessione. Crociati che trovano il vantaggio già dopo 15 minuti. La rete è di Bernabé. Al 22′ è già 2-0. Il raddoppio è firmato da Mihaila. Parma che trova poi il 3-0 al 31′. A segnare ancora una volta Bernabé. Nella ripresa i ducali spingono ancora e a 4 minuti dalla fine arriva anche la firma di Camara per il definitivo 4-0 per gli uomini di Pecchia che ora già nel prossimo turno potrebbero festeggiare il ritorno nella massima serie. Dopo un solo anno di Serie B, torna invece in Serie C il Lecco.

Le altre gare del Sabato

Perde terreno dalla vetta il Como che a Marassi fa solo 1-1 contro la Sampdoria. Vantaggio blucerchiato al 66′, la firma è di Borini. Al 82′ il definitivo 1-1 è poi di Cutrone a 8 dalla fine. In zona playoff frena anche il Brescia che in casa impatta 0-0 contro lo Spezia. Cade poi a sorpresa il Palermo in casa. Sono i rosanero a sbloccarla con Brunori al 35′. Nella ripresa la rimonta della Reggiana. Prima Portanova pareggia. Poi Rozzio regala i 3 punti ai ragazzi di Nesta. 3 punti che porta a casa anche il Modena contro il Sudtirol. La marcatura decisiva è di Zaro al 67′. Di misura anche l’Ascoli a Terni. La sfida salvezza viene decisa da Botteghin al 90′. Salvezza che non porterebbe ora a casa il Bari, ora terzultimo e sconfitto 4-1 dal Cosenza. Mazzocchi e Tutino portano sul 2-0 i Lupi della Sila nei primi 17 minuti. Nasti accorcia al 44′. Nella ripresa però Calò e Forte chiudono la gara. Si chiude poi 1-1 la sfida tra Cittadella e FeralpiSalò. Il vantaggio dei padroni di casa è firmato da Carissoni al 21′. Il pari di Pietrelli al 94′.