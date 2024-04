Addio Red Bull, colpo di scena: clamoroso Verstappen

Clamoroso colpo di scena in casa Red Bull, la previsione di Verstappen sta per avversarsi: addio ormai ad un passo

In pista nulla sembra poter spaventare la Red Bull e Max Verstappen. Un dominio quasi del tutto incontrastato quello del pilota olandese che ha vinto quattro delle prime cinque gare in un altro inizio di stagione da leader.

Lontano dalla pista però la situazione in casa Red Bull, da qualche mese, non è delle migliori. Le lotte interne al team contornate dal caso Horner hanno acuito una spaccatura che potrebbe avere risvolti importanti nell’immediato futuro del team campione del mondo.

Si è scritto a lungo del contrasto tra la famiglia Verstappen e Horner, con papà Jos che non le ha certamente mandate a dire al Team Principal della Red Bull nel corso delle ultime settimane. Una situazione che non ha fatto altro che alimentare le voci su un addio di Verstappen, nonostante il contratto dell’olandese segni la sua scadenza a fine 2028.

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff non ha nascosto la sua ambizione di ingaggiare Verstappen per rimpiazzare Hamilton, passato alla Ferrari. Ma la rivelazione che potrebbe scatenare il caos in casa Red Bull è giunta nelle ultimissime ore e non farà piacere nemmeno allo stesso Verstappen.

Addio Red Bull, ci siamo: ufficialità in arrivo

Un possibile pesantissimo addio che in vista dell’anno prossimo potrebbe sparigliare le carte e cambiare del tutto gli equilibri in Formula 1. La Red Bull sta per perdere la mente dei suoi grandi successi degli ultimi anni.

Adrian Newey viaggia spedito verso il divorzio con la Scuderia di Milton Keynes. Proprio le lotte interne ed un clima tutt’altro che sereno sembrerebbero aver convinto il progettista britannico a lasciare la Red Bull nonostante un contratto firmato fino al 2025.

“Se Horner rimarrà al suo posto la Red Bull imploderà“. Sono queste le dichiarazioni profetiche rilasciate da Jos Verstappen, padre di Max, nei giorni dell’indagine interna ai danni di Christian Horner per le accuse di comportamento inadeguato nei confronti di una dipendente.

Un previsione che sta per avverarsi quella di Jos. L’addio di Horner sarebbe un colpo durissimo da assorbire per la Red Bull anche perché Newey potrebbe finire alla Ferrari. Stando a quanto riporta FormulaPassion, la trattativa dalle parti sarebbe molto avviata. Dopo Hamilton, a Maranello non vogliono certo fermare l’ambizione di tornare in vetta al Mondiale.