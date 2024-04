Bologna-Udinese 1-1: Rossoblù a -2 dal 3° posto

Termina 1-1 tra Bologna e Udinese al Dall’Ara, dopo 96 minuti senza grandissime occasioni con i rossoblù che chiudono anche in 10 uomini.

Partenza a ritmi blandi da parte di entrambe, con il Bologna che prova a fare la partita e con un’Udinese attenta e compatta che rende complicata la costruzione rossoblù. In un primo tempo senza occasioni, la gara si sblocca di fatto con il primo tiro in porta. Freuler perde palla, ripartenza veloce dei bianconeri, conclusione di Samardzic che termina dalle parti di Payero che ha tu per tu con Skorupski non sbaglia e porta avanti l’Udinese.

Nella ripresa è un Bologna sicuramente più brillante e arrembante nell’ultimo terzo di campo, ma le occasioni faticano ad arrivare, finché da dramma la partita dei rossoblù rischia di diventare incubo perché Sacchi estrae il secondo giallo per Buekema nel giro di pochi minuti lasciando in 10 il Bologna.

Ma nonostante l’inferiorità numerica, Saelemaekers trova il gol del pari a 12’ dalla fine: soffre l’Udinese, punizione-cross che assume una traiettoria che sorprende incredibilmente Okoye per l’1-1 del Bologna. Nel finale gli uomini di Thiago Motta spingono, l’Udinese riparte in maniera pericolosa ma l’epilogo non cambia. I rossoblù salgono a quota 63 punti, a -2 dal terzo posto.