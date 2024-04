Annuncio storico in casa Ferrari: con la firma inizia una nuova era per la Scuderia in Formula 1. Tutti i dettagli

In casa Ferrari è tempo di annunci. Dopo quello relativo al nuovo colore di tute e polo di gara avvenuto nei giorni scorsi in vista del GP di Miami, adesso ne è arrivato uno ben più importante per il futuro della Scuderia.

Un accordo quella appena siglato che certifica la volontà della Ferrari di tornare a fare le cose in grande in pista e non solo. La doppietta in Australia con primo e secondo posto appannaggio di Sainz e Leclerc non deve rappresentare un caso isolato.

Il team è compatto e deciso nell’ambizione di poter migliorare quanto avvenuto nelle stagioni più recenti. Una prima grande conferma a riguardo è arrivata con l’ufficialità dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025. Una novità sensazionale che non sarà l’unica nell’immediato futuro ferrarista.

Ha firmato con la Ferrari, annuncio storico: inizia una nuova era

Intanto nel Gran Premio di Miami, in programma il prossimo weekend, la Ferrari avrà nuove divise azzurre, un richiamo alla storia e alla tradizione di un colore che ha accompagnato la Ferrari stessa nei primi anni della sua attività. Ma questa non è l’unica novità.

E’ stata infatti annunciata ufficialmente una nuova partnership di sponsorizzazione per la scuderia del Cavallino Rampante. Riguarda un nuovo title sponsor ovvero Hewlett-Packard (HP), la multinazionale statunitense dell’informatica.

L’accordo sarà pluriennale e permetterà alla Ferrari di tornare ad avere uno sponsor principale che mancava a Maranello dal 2021, quando fu conclusa la partnership con Mission Winnow/Philip Morris, la multinazionale del tabacco.

Naturalmente la novità principale, più che lo sponsor stesso che campeggerà su uniformi da gara, monoposto e materiale tecnico, è rappresentata dalla cifra che questo nuovo accordo contribuirà a portare alle casse della Ferrari.Si parla di 100 milioni di dollari all’anno.

Sono cifre importanti ma necessarie per chi vuole tornare a concorre per il titolo mondiale. Se confermata, la cifra che HP pagherà alla Ferrari coprirà quasi per intero il budget cap annuale. Forse non è nemmeno un caso che pur mancando ancora diversi mesi all’arrivo di Hamilton, il Cavallino abbia ritrovato dopo tre anni un title sponsor.

Gli effetti del trasferimento dell’ex campione del mondo, almeno a livello mediatico e di immagine, già si fanno sentire. Il valore del brand Ferrari in F1 è destinato ad aumentare, nonostante il team di Maranello sia già tra i più ricchi in insieme a Mercedes e Red Bull.