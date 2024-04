Il rinnovo è saltato: al suo posto arriva Sainz

Il rinnovo rischia di saltare per il pilota: al suo posto è possibile l’arrivo di Carlos Sainz dopo l’addio annunciato alla Ferrari. Le ultime

Rinnovi di contratto, richieste alte, addii: anche il mondo della Formula 1 vive momenti concitati per quanto riguarda il futuro dei propri piloti, un po’ come avviene nel calcio con il mercato.

Al centro delle indiscrezioni di mercato in F1 c’è Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, attualmente in Ferrari, è uno dei pochi che ha già definito il proprio futuro nonostante sia appena iniziato il 2024. A fine anno, infatti, lascerà la scuderia di Maranello.

Non ci sono chance per vederlo ancora alla “Rossa”. La decisione da parte della dirigenza è stato inequivocabile con il mancato rinnovo del contratto in scadenza a fine anno. Al suo posto arriverà Lewis Hamilton che ha firmato un contratto biennale, chiudendo in anticipo la sua esperienza decennale con la Mercedes, scuderia con cui ha vinto sei dei sette titoli Mondiali in carriera.

Salta il rinnovo, al suo posto arriva Sainz

Quale futuro per il pilota spagnolo? Al momento non ha ancora scelto. Ci sono varie opportunità da valutare. Sainz si riserverà di scegliere con tutta la calma possibile durante l’anno. Di sicuro su di lui ci sarebbe la Mercedes per sostituire proprio Hamilton in una sorta di “scambio”. Ma non è di certo l’unica.

Una clamorosa voce delle ultime ore, vedrebbe lo spagnolo andare alla rivale Red Bull in caso di mancato rinnovo di Sergio Perez, altro pilota che andrà in scadenza a fine stagione. Il pilota messicano ha fin qui trovato molti problemi a prolungare il proprio accordo, se non altro per le sue richieste. Vuole un biennale a cifre più alte, pretesa che la Red Bull pare non voglia assolutamente soddisfare.

Nel caso non dovesse trovarsi una quadra, sarà addio. A quel punto la Red Bull potrebbe puntare tutto su Sainz. Sarebbe davvero un duro colpo per i tifosi della Ferrari che, proprio in questo 2024, stanno vedendo il pilota spagnolo in grande spolvero.

Qualora il trasferimento dovesse concretizzarsi, per Sainz sarebbe un ritorno alla Red Bull, visto che ha già militato nell’Academy del team, condividendo anche un anno in F1 come compagno di squadra di Verstappen alla Toro Rosso, prima scuderia in cui ha militato il campione olandese.