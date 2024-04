MotoGP sotto choc: finisce in carrozzina

Il mondo della MotoGP è rimasto colpito dall’incredibile notizia che riguarda la salute di un pilota che è nel cuore di tanti appassionati

Un ex protagonista dell’epoca recente della MotoGP ha subito un incidente particolarmente grave che lo costringerà a finire in carrozzina, con la speranza di potersi riprendere al più presto. Tutti i suoi numerosissimi tifosi sono con il fiato sospeso e spero che tutto finisca per il meglio.

La MotoGP e l’intero Motorsport hanno vissuto attimi di terrore nel sapere che un grande ex pilota della classe regina ha rischiato veramente grosso per la sua salute. Stiamo parlando di Andrea Dovizioso, tre volte vicecampione del mondo della top class a bordo della Ducati e autore di duelli straordinari con Marc Marquez e non solo. Durante il periodo di suo massimo splendore avrebbe meritato probabilmente almeno un campionato iridato, per la costanza e l’alto rendimento dimostrato. Uno dei pochi ad avere spesso la meglio nel corpo a corpo con il fenomeno di Cervera e con una personalità piuttosto spiccata.

Dopo aver appeso il casco al chiodo un paio d’anni fa, Dovizioso ha deciso comunque di proseguire con le corse in moto, ma spostandosi nell’ambito del Motocross. D’altronde il fuoristrada era sempre stata una grande passione del forlivese che ha preso la palla al balzo per farla diventare una seconda carriera. Purtroppo qualche tempo fa, mentre stava facendo cross presso il Motors Park ‘Il Tasso’ nel Comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, Dovizioso ha riportato una tremenda caduta.

Andrea Dovizioso, grandissimo spavento dopo l’incidente con la moto da cross: dovrà stare in carrozzina per 3 settimane

A specificare quale siano le sue attuali condizioni ci ha pensato un video su X, nel quale Dovizioso racconta l’excursus della sua degenza in queste ultime settimane. Il pilota romagnolo ha sottolineato: “Mi sono rotto la clavicola destra, mi hanno operato e mi hanno dovuto mettere a posto i legamenti dell’acromion. Le altre fratture non sono niente di grave“. Questo però richiederà comunque un po’ di pazienza per un completo recupero.

Dovizioso poi aggiunge: “Mi sono rotto due costole, tre apofisi vertebrali, ho una piccola crepa nello sterno e mi sono rotto il polso sinistro, ma è composto. E ho una piccola frattura dell’acetabolo del bacino“. Tutto questo, come da lui indicato, gli costerà la bellezza di 3 settimane di carrozzina, nella speranza di rivederlo presto più forte di prima nelle pista di cross.