Sinner primo in classifica, annuncio lampo: non ci sono più dubbi

È ormai in atto la corsa di Jannik Sinner verso la vetta del ranking mondiale: l’amico-rivale non ha ormai alcun dubbio

In attesa di capire se Rafa Nadal, forse l’uomo più atteso per la parte di stagione sulla terra battuta che avrà il suo culmine nel grande appuntamento del Roland Garros, sarà in grado di tornare competitivo come ai bei tempi che furono, e aspettando che Novak Djokovic alzi il suo livello rispetto alle prime non entusiasmanti uscite sul ‘rosso, l’attenzione degli addetti ai lavori è concentrata quasi esclusivamente su di lui, su Jannik Sinner: l’uomo del momento.

Il tennista altoatesino, che ha fatto esercizio di prudenza dichiarando di partecipare al Masters 1000 di Madrid come una sorta di ‘allenamento’ in vista di Roma e soprattutto di Parigi, ha sulla racchetta una grande occasione. Con Carlos Alcaraz chiamato a difendere tanti punti conquistati lo scorso anno nei tornei sulla terra battuta disputatisi in questo periodo, e con un Novak Djokovic che, per difendere il primo posto nel ranking mondiale, dovrebbe fare tanta strada nel Major parigino, si apre una grande possibilità per il nativo di San Candido.

La vetta della classifica è lì, a portata di mano: vincendo nella capitale spagnola e al Foro Italico infatti, Jannik si presenterebbe a Parigi già da numero uno del mondo. A prescindere dai risultati dei suoi rivali. Certo, non è un’impresa facile, ma la combinazione di risultati appena citata rende l’idea sul fatto che dipende solo dall’azzurro la possibilità di diventare leader del ranking a prescindere dalle performances del serbo e dell’iberico.

Alcaraz tira la volata a Sinner: “A fine anno ci sarà lui in vetta”

Intervistato da ‘Marca’ sia sul momento personale (il fenomeno di Murcia ha saltato il torneo di Barcellona, di cui era detentore) che sulle prospettive stagionali, Carlos Alcaraz ha parlato della sua rivalità con Jannik Sinner. E delle possibilità dell’azzurro di coronare il sogno di guardare tutti dall’alto al basso.

“Chi finirà in testa a fine stagione? Beh, io spero di finire al primo posto ma al momento penso che sarà Sinner a terminare la stagione in vetta. Differenze tra numero due e numero tre al mondo? Per me ci sono. Sia a livello di sponsor ed immagine ma anche a livello di tabellone“, ha esordito l’iberico.

“Ora c’è Madrid, poi andiamo a Roma: ci aspettano settimane davvero molto calde. Spero di prendere il ritmo necessario per arrivare a giocare al Roland Garros al 100%“, ha poi concluso un Alcaraz che in ogni caso promette di vendere cara la pelle.