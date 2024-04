Tradimento italiano per Marquez: arriva la conferma definitiva

Marc Marquez, il tradimento è servito: arriva la conferma, il pilota catalano può lasciare la Ducati a fine stagione

Nel futuro di Marc Marquez si sta sempre più profilando un clamoroso tradimento. In un certo senso, potremmo definirlo un “tradimento all’italiana”. Il pilota catalano sta confermando di essere tornato uno dei piloti più veloci in pista in questa stagione e, nonostante i risultati finora non siano stati del tutto soddisfacenti, a causa di qualche piccolo errore e di qualche colpo di sfortuna, sembra chiaro che dal prossimo anno Marc vorrà tornare a correre per puntare al titolo iridato. E per farlo non è detto che possa accontentarsi di guidare ancora una Ducati satellite.

Il piano di Marquez era chiaro fin dal principio: rimettersi in gioco, anche in un team in un certo senso ‘secondario’ come Gresini, per rilanciare la propria immagine e dimostrare di poter essere ancora in grado di fare la differenza in MotoGP. Piano che, fino a questo momento, sembra essere parzialmente riuscito.

Il problema per l’otto volte iridato è che a Borgo Panigale in questo momento c’è più di un dubbio su chi sia il pilota giusto cui affidare la seconda moto ufficiale nel 2025, il centauro migliore da affiancare all’inamovibile Pecco Bagnaia. Se Jorge Martin sta dimostrando, infatti, a suon di podi e vittorie, di avere tutte le carte in regola per approdare nel team ufficiale, anche Enea Bastianini è consapevole di potersi giocare ancora le proprie chance di conferma.

Anche per questo motivo, negli ultimi giorni in un’intervista a ‘TNT’ Marquez ha parlato apertamente del suo futuro, confermando di non essere certo della moto con cui correrà nel 2025, ma di essere pronto a prendere in considerazione tutte le proposte che gli verranno fatte, a costo di ‘tradire’ chi gli ha dato fiducia dopo gli anni bui in Honda.

Marquez tradisce la Ducati: dal 2025 cambia tutto, cosa può succedere

Il grande obiettivo di Marquez, dichiarato quasi platealmente, è tornare a competere per il titolo dalla prossima stagione. E per farlo non vuole più accontentarsi di un team satellite. Punta nuovamente a salire su una moto di un team ufficiale. Se non sarà una Ducati, sarà un’altra.

Questo, in sintesi, il succo del suo discorso nell’ormai celebre intervista rilasciata a ‘TNT’. Secondo il pilota catalano, questa stagione gli servirà per aprirsi numerose porte in vista del prossimo anno, per dimostrare di poter essere ancora competitivo. E se tutto andrà come prevede, gli scenari che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi si faranno per lui estremamente interessanti.

Fermo restando che lasciare Ducati, da anni ormai la casa costruttrice più affidabile in MotoGP, dopo un solo anno potrebbe rappresentare un nuovo salto nel buio, Marquez è convinto che con in un altro team ufficiale potrebbe comunque risultare competitivo per il titolo.

Ecco perché non è detto che non possa consumarsi un clamoroso tradimento a fine stagione, con Aprilia che, a quanto trapela dalla Spagna, sarebbe più che contenta di puntare su di lui dal prossimo anno, e non solo per una mera questione di marketing. Ma non va sottovalutata anche un’altra ipotesi affascinante e per nulla trascurabile: quella che vorrebbe Marc in sella a una KTM.