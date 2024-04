Bufera con Hamilton: spunta la clausola

Annuncio su Lewis Hamilton: spunta la clausola svelata da un ex compagno alla Mercedes

Sono ormai mesi che il nome di Lewis Hamilton sta monopolizzando l’attenzione. Non per i risultati, a dire il vero abbastanza scadenti in pista, forniti dal pilota inglese nel suo ultimo anno con la Mercedes.

Proprio così, l’addio alla Scuderia di Brackley è stato ufficializzato e dal 2025 Lewis sarà un nuovo pilota della Ferrari. Una decisione che ha fatto rumore e stimolato i fan, in un senso o nell’altro. Perché il sette volte campione del mondo, che prenderà il posto di Carlos Sainz il cui futuro potrebbe essere delineato nei prossimi giorni, punterà nuovamente al titolo Mondiale.

Hamilton vuole tornare a vincere dopo anni di magra, assai frustranti per lui, in Mercedes. Serviva una decisione radicale per tentare di interrompere il dominio di Verstappen e della Red Bull e non è detto che proprio l’inglese non possa essere la chiave per ristabilire un certo equilibrio in Formula 1 e magari rivedere la Ferrari di nuovo davanti a tutti.

Il passato di Lewis Hamilton è stato caratterizzato da diverse rivalità. Il pilota inglese ne ha vissuta una importante con Nico Rosberg con cui nacquero diversi e accesi memorabili scontri in pista. Tutti ricorderanno quello di Barcellona.

Hamilton, rivelazione in diretta: clausola incredibile

Era il 2016 e la Mercedes, che dominava da tempo, era reduce da dieci vittorie consecutive: una striscia pazzesca. Le W07 di Rosberg ed Hamilton finirono, però, per ‘esagerare’.

I due piloti della Mercedes la combinarono grossa: Hamilton, dopo essere stato superato dal compagno pur partendo dalla pole, andò a contatto con Rosberg in un incidente spettacolare che costrinse al ritiro sia l’inglese che il tedesco.

In quel caso a vincere fu un giovane Verstappen, all’esordio sulla Red Bull. A ‘Business of sport’ ne è tornato a parlare proprio Rosberg, un episodio che dopo tanti anni si arricchisce di un dettaglio davvero curioso. Protagonista, manco a dirlo, il Team Principal e boss della Mercedes, Toto Wolff.

“Abbiamo dovuto firmare un contratto secondo cui, da quel momento in poi, in caso di incidente avremmo pagato i danni delle vetture. Indipendentemente dalle nostre responsabilità”. Una scelta alquanto bizzarra che, oggi, pare improbabile rivedere ripetuta. Rosberg ha poi rivelato come una volta in particolare abbia dovuto “pagare 360mila sterline (circa 420mila euro). È stato doloroso”.

Una decisione che però parve limitare i danni nel Team di Brackle, Rosberg ha così concluso: “Da allora in poi abbiamo fatto in modo di non scontrarci più”. Un aneddoto decisamente particolare che è venuto a galla solo recentemente.