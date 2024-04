Colpaccio Ferrari: l’annuncio è definitivo

In attesa del prossimo Gran Premio di Miami, i tifosi della Ferrari sognano un altro arrivo importantissimo

Nonostante siano stati disputati appena cinque Gran Premi, il Mondiale di Formula Uno di quest’anno sembra essere già deciso. Le due Red Bull, al netto della doppietta delle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc a Melbourne, sono sempre arrivate al primo e al secondo posto. Solo nell’ultimo Gran Premio disputato in Cina, la monoposto guidata da Sergio Perez è arrivata ‘solo’ terza con Verstappen sempre primo.

Basti pensare che la classifica pilota è ovviamente dominata dal pilota olandese Max Verstappen. Il tre volte campione in carica, infatti, sembra essere destinato a vincere il suo quarto Mondiale consecutivo, visto che ha già 25 punti di vantaggio sul suo compagno di squadre Sergio Perez mentre il margine su Charles Leclerc, terzo, è di 35 punti.Carlos Sainz, invece, ha già 41 punti di distacco da Max Verstappen.

Proprio per ‘colpa’ del dominio delle due Red Bull, in casa Ferrari si sta già pensando al futuro e l’indiscrezione che sta circolando in questi giorni non può non far sognare i tifosi della Rossa.

Ferrari, dopo Hamilton ne arriva un altro: l’opinione

Ci riferiamo al possibile approdo in Ferrari di Adrian Newey, l’ingegnere progettista che, a quanto pare, si appresta a lasciare la Red Bull. Sulla vicenda si è espresso il giornalista Roberto Chinchero, in un intervento su Sky, emittente sulla quale commenta le gare di F1 con Carlo Vanzini.

“Per lui rappresenterebbe l’ultimo ballo di una carriera davvero incredibile – spiega Chinchero – se tutto dovesse procedere secondo pronostico, arriverebbe a venticinque titoli mondiali. Mentre dall’altra parte c’è l’ipotesi Ferrari, la quale rappresenta sicuramente una prospettiva ricca di fascino”.

Chinchero ha poi precisato che la Ferrari non è l’unica opportunità per Newey: “Questa è l’ultima occasione per Adrian Newey di arrivare in Ferrari, anche se non è priva di possibili incognite. Mi riferisco soprattutto per quanto riguarda la lingua, considerando che lui ha quasi sempre lavorato in Gran Bretagna e comunque in un ambiente prettamente anglofono. Tuttavia, ci sono anche altre ipotesi per il direttore tecnico della Red Bull: dall’Aston Martin alla pensione“.

Nelle prossime settimane, quindi, sapremo sicuramente qualcosa di più sul possibile approdo di Adrian Newey in Ferrari. Quello che è certo è che la scuderia di Maranello è al lavoro per cercare di riportare in Italia il titolo Mondiale di F1 che ormai manca da ben 17 anni.