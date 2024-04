Juventus, Allegri e un futuro sempre più in bilico. Settimane decisive?

Più passa il tempo e più il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico. La situazione in campionato sembra ormai chiara, con la Juventus destinata a partecipare alla prossima edizione della Champions League. La confusione che regna ormai da inizio stagione non lascia spazio a molte certezze in vista del futuro: stagione che è stata molto travagliata, un calo tecnico-tattico evidente che ha riportato nuovamente Allegri sul banco degli imputati. I bianconeri hanno un ultimo obiettivo da provare a raggiungere, perché la Coppa Italia non sarebbe un salvagente totale ma sicuramente aiuterebbe e renderebbe più dolce questo finale di stagione.

Il futuro, però, resta comunque nebuloso. Nel corso delle ultime settimane sono state tante le voci su un suo possibile successore, soprattutto perché i bianconeri non possono permettersi un’altra stagione del genere, sia sul piano del gioco sia sul piano caratteriale, tratto che è sempre stato distintivo della Juve ma che da qualche stagione a questa parte, ormai, pare essere scemato. Allegri ha vissuto queste ultime settimane sapendo che il suo futuro è perennemente in bilico, e le prossime settimane potrebbero essere decisive perché programmazione al meglio la prossima stagione richiede tempo, soprattutto se si vogliono evitare i soliti errori.

Bisognerà capire come vorrà muoversi la dirigenza bianconera, che avrà nuove pedine all’interno della struttura. Chiaro è come il futuro di Allegri sia in bilico, con il tecnico toscano che dovrà affrontare quest’ultima parte di stagione senza avere alcuna certezza sul proprio futuro.