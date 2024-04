Premier League, il triello è diventato duello: il City insegue l’Arsenal

La 35^ giornata della Premier League ha trasformato il discorso Premier League definitivamente in una corsa a due. A giocarsi il titolo di Campione d’Inghilterra per la stagione 2023/24 saranno, come un anno fa Manchester City e Arsenal. Praticamente azzerate, invece, le speranze del Liverpool di Jurgen Klopp, ormai lontano 5 punti dalla vetta (potenzialmente 7).

Premier League, il calendario fa 0-0

Nella giornata in cui la Premier League conosce la sua prima retrocessa, lo Sheffield United, il calendario ci dice che per conoscere il nome della squadra Campione ci sarà da attendere non poco. Infatti, chi si aspettava sorprese da questa o 35° turno è rimasto molto deluso. Sì perché la situazione di classifica e soprattutto di calendario lascia tutto invariato.

Se per l’Arsenal questo turno era un passaggio delicato per via della pesantezza storica del derby con il Tottenham; dall’altra il City forse sperava di trovarsi già in testa e poter usare il suo jolly per allungare più avanti.

E invece così non è stato. L’Arsenal, seppur con qualche patema si è letteralmente mangiato il Tottenham. Gli Spurs hanno avuto un sussulto d’orgoglio solo nel finale, ma sullo 0-3 dei Gunners al primo tempo la gara era praticamente finita. Dopo Arteta e i suoi, è stato il turno di Pep Guardiola e i suoi Citizens impegnati a Nottingham. Alla sfida, vinta dal City 0-2, ha fatto da contorno la dura contestazione all’arbitro Taylor del Forest. Risultati che però di fatto fanno 0-0: perché se l’Arsenal ha superato agevolmente il delicato turno del derby; dall’altra il City che proprio col Tottenham ha una gara da recuperare, essendo ora a -1 dai londinesi, con un successo potrebbe prendersi la testa.

Il duello verso il titolo

Mancano dunque solo tre giornate alla fine. Arteta e l’Arsenal hanno ancora tre gare da giocare: Bournemouth in casa, Manchester United a Old Trafford ed Everton in casa. Non il più facile dei calendari, ma per questo Arsenal 9 punti sono ampiamente alla portata. Almeno tecnicamente parlando, ci sarà da capire piuttosto come la squadra di Arteta reagirà all’eventuale pressione di un filotto anche del City.

La squadra di Guardiola, sicuramente favorita sulla carta, deve però fare i conti con un calendario molto fitto per via del recupero contro il Tottenham. Non costituirà invece un impedimento, almeno a livello di lavoro settimanale, la finale di FA Cup nel derby contro lo United. La gara infatti andrà in scena il 26 maggio a campionato archiviato.

E attenzione il City, questa volta, dovrà assolutamente superare l’Arsenal per andare in prima posizione. In caso di arrivo a pari punti, infatti, lo scontro diretto favorisce i Gunners, che all’andata in campionato vinsero 1-0 con rete di Gabriel Martinelli. Mentre la sfida di ritorno finì 1-1.