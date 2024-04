Ultim’ora Schumacher, rivelazione improvvisa in famiglia: da non credere

Ultima ora incredibile che riguarda Schumacher: rivelazione improvvisa da parte di Ralf, i tifosi ancora non ci credono!

Rivelazione improvvisa da parte della famiglia Schumacher: un cognome di lunga tradizione per quanto riguarda il mondo dei motori. Non solo Michael, sicuramente quello più celebre per trofei vinti, traguardi raggiunti e importanza, ma anche altri membri nel corso degli anni hanno avuto un ruolo di spicco in Formula 1. Come il fratello Ralf, a sua volta pilota a buoni livelli una ventina di anni fa. Le condizioni di Michael continuano ad essere serie e riservate. Si sa effettivamente poco in quanto la famiglia preferisce mantenere un gran riserbo su come realmente stia l’ex pilota, dopo il grave incidente sulla pista da scii di oltre dieci anni fa.

Ciò che invece più sta facendo discutere nelle ultime ore è la rivelazione improvvisa da parte del fratello Ralf che ha letteralmente attaccato la Red Bull. Nel mirino del noto fratello d’arte è finita l’ultima gestione da parte della casa automobilistica austriaca. Ci sono diverse situazioni che non stanno piacendo. A partire da quella relativa ad Adrien Newey che ha già comunicato di voler cambiare team a causa delle continue lotte di potere che ci sono al suo interno.

Schumacher, rivelazione improvvisa in famiglia: Ralf attacca la Red Bull!

All’improvviso anche il futuro di Max Verstappen con il “Toro Rosso” è diventato nebuloso. Il pilota tre volte campione del Mondo potrebbe rivedere la sua situazione nonostante il contratto fino al 2028. Diverse situazioni non sono piaciute all’olandese, vincitore degli ultimi tre mondiali. Nonostante ci siano buone chance di un quarto trionfo consecutivo, non appare sereno. Il motivo, appunto, sono diversi dissidi in seno alla scuderia austriaca.

Come ad esempio il caso che ha riguardato Horner. Proprio quest’ultimo è il principale bersaglio di Ralf Schumacher nelle sue dichiarazioni rilasciate a ‘Sky Sport Deutschland’. “La Red Bull sta cadendo a pezzi” attacca senza mezzi termini l’ex pilota. “Adrian Newey ha bisogno di armonia e di un buon ambiente di lavoro, fa bene ad andare via”. Poi arriva l’attacco ad Horner.

“Se continuano ad affidarsi a personaggi come lui, il team sprofonderà nella mediocrità entro due anni. Ne sono sicuro. I problemi non sono finiti qui, anche Max Verstappen ci sta pensando ad andare via” chiude Schumacher. Può una scuderia essere prima nel Mondiale e avere tra le proprie fila il pluricampione iridato del momento e avere tutte queste critiche disfattiste sul proprio conto? A Milton Keynes si interrogano sul da farsi.