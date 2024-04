ATP Madrid, Sinner ai quarti: battuto Khachanov in 3 set

Soffre, combatte, rimonta e alla fine vince. Jannik Sinner vola ai quarti al Master 1000 di Madrid dopo aver battuto Karen Khachanov in 3 set 5-7, 6-3, 6-3, nonostante il problema all’anca che fino a poche ore prima dell’incontro rischiava di costringere l’altoatesino al forfait. Alla fine la fame ha prevalso sul dolore e pur con qualche ragionevole difficoltà è rimasto in partita, solido e determinato migliorando la sua prestazione colpo dopo colpo.

L’incipit comunque è complicato, al servizio sul 3° game concede 3 palle break al russo, che però non riesce a sfruttare. Il set scorre in perfetto equilibrio fino al 5-5, quando poi Sinner si lascia rimontare sul 30-0 fino al break di Khachanov, il quale poi chiude il parziale sul 7-5 con il consueto fulminante servizio.

Nel secondo Sinner comincia a carburare, scala le marce e costringe subito il russo a difendersi. Al 5° game è già 4-1 con break conquistato sull’1-0: strada spianata verso il 6-3 finale senza sussulti. Nell’ultimo parziale l’equilibrio torna protagonista, con l’azzurro che salva due palle break e conquista il 5° game sul servizio del russo che decide il set, concluso ancora sul 6-3 che lancia Sinner ai quarti di finale di Madrid.

“È stata una partita molto difficile, ci conosciamo molto bene ed è stata dura. Devo ringraziare il pubblico per il supporto eccezionale. Sono felicissimo, vediamo cosa succede ora”, ha detto nel post-partita. “Oggi mi sono sentito meglio di ieri, non sto ancora come vorrei ma sto dando tutto per giocare al meglio. Mi è dispiaciuto moltissimo non essere qui un anno fa e farò di tutto per restarci il più a lungo possibile”.