Ducati, l’annuncio a sorpresa di Dall’Igna: Bagnaia spiazzato

Al termine del Gran Premio di Spagna sono arrivate importanti dichiarazioni sul futuro della Ducati da parte di Gigi Dall’Igna

Il quarto appuntamento stagionale della MotoGP si è concluso come meglio non si potrebbe per i colori italiani. Spettacolo puro quello messo in scena nel circuito spagnolo di Jerez de la Frontera con Bagnaia e gli altri che si sono dati battaglia fino all’ultimo giro.

A trionfare è stato il campione del mondo in carica, al termine di una gara capolavoro condotta in modo magistrale dal pilota Ducati. Partito in quarta posizione, si è messo subito in seconda grazie ad un sorpasso clamoroso al primo giro, per poi incollarsi dietro a Jorge Martin. La caduta dello spagnolo lo ha portato al primo posto dal quale non ha più indietreggiato.

Nemmeno la rimonta di Marc Marquez negli ultimi giri ha fermato Bagnaia. Una battaglia epica conclusa con un paio di tentativi di sorpasso, una carenata ed il giro veloce da parte dell’italiano che ha chiuso sul gradino più alto del podio. Una vittoria fondamentale, arrivata dopo la caduta nella Sprint Race del sabato, che gli consente di riportarsi a -17 da Martin nella classifica piloti.

MotoGp, ora Ducati deve pensare al futuro

Le ottime prestazioni dei piloti Ducati se da un lato regalano gioie ai vari team e confermano lo strapotere del costruttore nella MotoGP, dall’altro creano uno scenario complesso per il futuro. Le voci relative al prossimo compagno di squadra di Bagnaia rappresentano uno dei maggiori temi di attualità nel paddock.

Jorge Martin e Marc Marquez vorrebbero una moto ufficiale e sarebbero pronti anche a dire addio a Ducati pur di ottenerla. Enea Bastianini, dal canto suo, sta disputando un buon mondiale e, al momento, potrebbe anche mantenere ben salda la sua posizione sulla Ducati ufficiale.

Ecco allora che si complicano le cose per i vertici Ducati che dovranno fare una scelta difficile. “Abbiamo ancora tempo per prendere questa decisione, ma sarà molto difficile. In ogni caso dovremo negare una chance ad un pilota importante e questa è una decisione che, se ci penso, mi fa tremare le gambe“, ha dichiarato Gigi dall’Igna.

Attenzione alle prossime settimane e alle prossime gare, perché il tempo della decisione si avvicina e le prestazioni nel Mondiale dei vari piloti influenzeranno senza dubbio la scelta del team, sempre più leader in MotoGP.