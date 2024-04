Roma, due buone notizie in vista del Bayer: le ultime su Lukaku e Smalling

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha rilasciato ai canali ufficiali del club in vista del match di Europa League contro il Bayern Leverkusen le seguenti dichiarazioni. Tra i temi trattati, si è parlato anche degli infortunati, Lukaku e Smalling, in dubbio per le prossime gare. “Oggi si sono allenati e sembrava stessero bene, vediamo un po’ quali saranno le risposte dei loro piccoli problemi. Se sentiranno qualche sensazione negativa o se continueranno a sentirsi bene saranno convocati”.

“Da temere c’è la loro condizione mentale, perché è una squadra che non perde mai inizia a sentirsi imbattibile, ma inizia a sentirsi imbattibile non in maniera presuntuosa ma avendo fiducia, credendoci fino alla fine. Una squadra che fa venti gol oltre il novantesimo vuol dire che è una squadra che ha attributi, che ha cuore, che ha conoscenza tattica e che ha giocatori di grande qualità e di temperamento. I meriti di Xabi Alonso? Sono una squadra che era nella parte destra della classifica e in due anni facendo un calcio piacevole l’ha portata a trionfare in Germania, cosa che non era mai riuscita, e l’ha portata sempre in semifinale di Europa League che è un’altra cosa molto difficile

La UEFA ha reso noto le designazioni arbitrali per l’andata della semifinale di Europa League. Roma-Bayer Leverkusen, in programma dopodomani alle 21:00, sarà diretta da François Letexier, con Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni assistenti. Il IV uomo sarà Rade Obrenović, Jérôme Brisard al VAR insieme a Willy Delajod.