Svolta Sainz: arriva la firma

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Sainz non lasciano dubbi: ecco per chi potrebbe guidare lo spagnolo nelle prossime stagioni di Formula 1

Uno dei principali temi a tenere banco attualmente nel paddock di Formula 1 è di certo quello legato al futuro di Carlos Sainz. Come noto, la Ferrari ha deciso di non rinnovare il contratto dello spagnolo in scadenza al termine del campionato, preferendo puntare sul sette volte iridato Lewis Hamilton. Dunque Sainz concluderà il 2024 a bordo della Rossa per poi proseguire la sua carriera altrove. Dove precisamente? Facciamo il punto della situazione.

Recentemente si è parlato di diverse opzioni per il futuro di Sainz. Complice un ottimo inizio di campionato, condito da due podi e una straordinaria vittoria in Australia, il figlio d’arte madrileno si è guadagnato l’attenzione di molteplici team. La pista più ‘vecchia’, però, risale alla scorsa stagione, quando per la prima volta Audi – che debutterà in Formula 1 nel 2026 e che intanto può garantirgli un sedile alla Stake Sauber (affiancherebbe Niko Hulkenberg, il quale ha appena firmato) – gli fece reperire il proprio interessamento.

Un interessamento poi confermato a più riprese nel corso dei mesi, tuttavia senza trovare grossi riscontri dal lato del pilota, in attesa di opportunità più allettanti.

Quale futuro per Carlos Sainz? Ecco chi c’è in pole nella mente dello spagnolo

E le opportunità più allettanti sono puntualmente arrivate. In primis quella della Mercedes, che sta pensando a Sainz proprio per sostituire Hamilton destinato alla Ferrari. Poi c’è la Red Bull, che tiene in grande considerazione l’iberico come erede di Sergio Perez, qualora il messicano dovesse salutare a fine campionato. Calda, ma non caldissima, la pista che vedrebbe il buon Carlos fare ritorno alla McLaren al posto di Lando Norris, nel caso in cui il britannico passasse clamorosamente alla Red Bull o alla Mercedes.

La notizia delle ultime ore proveniente dalla Spagna (“El Nacional”) è che tra le ipotesi citate ce n’è una che attrae particolarmente Sainz, quella dell’approdo alla Mercedes. Lo spagnolo, infatti, si trasferirebbe a Brackley ben volentieri, spinto da due aspetti di un’importanza cruciale per un pilota: il team anglo-tedesco gli consentirebbe di lottare sin da subito per pole e vittorie, cosa che invece non potrebbero garantirgli né Audi né McLaren; partirebbe alla pari nelle gerarchie interne con George Russell, scenario impensabile alla Red Bull dove Max Verstappen rappresenta il leader assoluto della squadra.

Insomma, la Mercedes rappresenta l’opzione più probabile ad oggi per il futuro di Sainz. E non è da escludersi che già nei prossimi giorni possano arrivare novità in tal senso o addirittura la firma.