Atalanta, Pasalic: “Una delle gare più importanti per questo club”

Mario Pasalic, calciatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha presentato la semifinale d’andata di Europa League contro il Marsiglia. Queste le sue parole: “Velodrome? Non mi aspetto nulla di particolare. Noi giocatori siamo abituati a giocare in stadi e atmosfere importanti. E’ uno stimolo giocare questo tipo di partite, queste notti europee. Ma bisogna isolarsi da tutto questo, conta solo quello che si fa in campo. Ho giocato tante partite importanti, anche con la Croazia. Ma se parliamo di Atalanta, questa è sicuramente una delle più importante, ma non è certo la prima, l’esperienza da questo punto di vista c’è. Spero di aggiungerne un’altra alla lista domani. Record di gol di un calciatore croato in Italia? Non ci penso. Se succede sono contento, ma non è un obiettivo che ho in testa. Contano i risultati, conta la squadra. In tutti questi anni, tra Atalanta e Croazia, ho giocato in tante posizioni. Mi ha aiutato ad adattarmi tatticamente a tante circostanze. Esperienze che mi hanno resto un giocatore decisamente migliore”.