Schumacher da sogno: è successo di tutto

Michael Schumacher non può non scaldare il cuore di tutti gli appassionati di Formula 1 e in questa occasione è successo davvero di tutto

Michael Schumacher ha compiuto tante imprese straordinarie nel corso della sua carriera e questo lo ha reso indimenticabile per il pubblico, nonostante ormai da oltre 10 anni sia costretto a vita privata.

Ripercorrendo la carriera di Schumi le imprese da ricordare sarebbero veramente troppe. Nel corso di 20 anni trascorsi ai vertici ci sono centinaia e centinaia di frame storici che possono venire alla mente, ognuna con un valore e un significato speciale per un pilota davvero unico. Schumacher non è stato solo in grado di vincere sette titoli iridati ma l’ha fatto con due scuderie che al momento del suo arrivo hanno vissuto un’autentica svolta. La Benetton prima e la Ferrari poi hanno aperto un ciclo con lui e grazie a lui, entrando di fatto nella storia della Formula 1.

Proprio in questi giorni ricade l’anniversario di un Gran Premio straordinario vinto proprio da Schumacher. Stiamo parlando del GP di Spagna 2001, sul circuito del Montmelò a Barcellona. Una gara davvero pazza, in cui il Kaiser si impose solo a poche curve dal termine, facendo impazzire di gioia i tanti tifosi ferraristi sugli spalti. Il tedesco era campione in carica e si apprestava a vincere quell’anno il secondo titolo consecutivo con il Cavallino Rampante, ma in quell’occasione ebbe più di un problema.

Michael Schumacher, la pazza vittoria nel Gran Premio di Spagna del 2001: è successo davvero di tutto

Il 29 aprile 2001 andò in scena uno dei Gran Premi più strani della storia recente della F1. Schumacher aveva dominato le Qualifiche e si era piazzato in pole, precedendo il grande rivale Mika Hakkinen. Alla fine la partenza filò via liscia, con i due che mantennero le proprie posizioni di vetta. Il gioco dei pit stop, due a testa, avvantaggiò alla fine il finlandese, che in occasione della seconda sosta riuscì a sopravanzare Michael e a balzare in testa.

Complici alcune vibrazioni al posteriore della Ferrari, il #1 non riuscì a tenere il passo della McLaren davanti a lui, finendo per accumulare parecchio ritardo. Il clamoroso colpo di scena arrivò però a poche curve dal termine, quando una nube di fumo bianco uscì dal retrotreno della MP4-16, costringendo Hakkinen al ritiro a pochissimo dal traguardo.

Schumacher vinse a sorpresa e dietro di lui si piazzarono la BMW di Juan Pablo Montoya (al primo podio in carriera) e Jaques Villeneuve con la BAR, anch’essa al primo piazzamento sui primi tre gradini dal suo esordio nel Circus. Una pazza domenica spagnola che tutti i ferraristi ricordano con particolare affetto.