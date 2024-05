Sinner o Berrettini, attesa già alle stelle: sarà qualcosa di mai visto

Grandissima novità quella annunciata nelle ultime ore. Sinner o Berrettini potrebbero essere protagonisti di un evento imperdibile

Mentre a Madrid, il torneo si avvia alla fase decisiva con due finali in programma il prossimo weekend, a Roma è già iniziato il conto alla rovescia per l’inizio degli Internazionali d’Italia 2024.

Si prospetta un’altra edizione da record al Foro Italico con un ulteriore record di presenze nei dieci giorni del torneo che, di fatto, considerando anche qualificazioni e pre qualificazioni durerà due settimane dal 6 al 19 maggio.

Ci saranno tutti i big a Roma con Djokovic al rientro dopo l’assenza di Madrid e Nadal che potrebbe salutare il pubblico del Foro per un’ultima volta. Nel torneo maschile grande attesa, ovviamente, per Sinner. Agli Internazionali, Jannik ha ottenuto come miglior risultato il quarto di finale perso con Tsitsipas nel 2022. Lo scorso anno, una deludente eliminazione con Cerundolo agli ottavi nel periodo più difficile della stagione per l’azzurro di lì a poco sconfitto da Altmaier al secondo turno del Roland Garros.

Dopo due anni di assenza per infortunio, tornerà agli Internazionali anche Berrettini. Out a Madrid per un tonsillite, Matteo entrerà nel main draw grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, stesso trattamento riservato anche a Fabio Fognini.

Sinner-Berrettini, possibile grande evento a Roma

Dicevamo dell’attesa per gli Internazionali. Ci sarà il tutto esaurito – nuovamente – al Foro con incassi ingenti per la FITP. Stando alla Gazzetta dello Sport si stimano ricavi per oltre 70 milioni dall’edizione 2024 di un torneo che è diventato uno degli eventi principali dello sport italiano.

Tra le novità presentate quest’anno ce n’è una davvero intrigante. La FITP, in collaborazione con il Comune di Roma, ha allestito un campo da tennis in terra battuta nella centralissima Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo della Capitale.

Con 90 posti a sedere e un centinaio di presenze in piedi, il campo sta già attirando la curiosità di cittadini e turisti che, in gran numero, transitano ogni giorno da quelle parti. Non si tratta, tuttavia, di un’installazione fine a se stessa. Dal 30 aprile al 3 maggio, il campo di Piazza del Popolo ospiterà alcuni match del torneo di pre qualificazione. Inoltre sono previste anche sessioni di allenamento e altri eventi che coinvolgeranno personaggi televisivi.

Come riporta la ‘Gazzetta’, l’evento più atteso in Piazza del Popolo è l’esibizione che coinvolgerà uno tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. La speranza degli organizzatori è di averli entrambi per qualche scambio in una location unica. Non è stata ancora fissata una data per l’evento. L’annuncio sarà dato a ridosso dell’esibizione stessa.

Di certo si tratterà di un qualcosa di unico e mai visto per la gioia dei tanti appassionati che, certamente, saranno presenti in gran numero in quello che possiamo considerare già uno dei campi da tennis più suggestivi al mondo.