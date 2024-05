Tennis, annuncio UFFICIALE: ritiro dopo il Roland Garros

Lascerà il mondo del tennis al termine del prossimo Roland Garros: decisione presa dopo un lungo periodo di riflessione

Decidere di lasciare definitivamente lo sport per cui hai lavorato un’intera vita non è mai cosa semplice. È senza alcun dubbio più semplice a dirsi che a farsi, essendo il ritiro un momento difficile e delicato per qualsiasi sportivo in giro per il mondo.

Recentemente, in vista dell’imminente Roland Garros che inaugurerà l’estate parigina segnata anche dalle prossime Olimpiadi, la tennista ha deciso che presto appenderà la racchetta al chiodo. Lo farà davanti ai suoi tifosi e dopo aver lottato con le unghie e con i denti in un torneo che non ha mai vinto dopo venti anni di tennis ad alti livelli.

Alizé Cornet, tennista francese classe 1990, ha preso la sua decisione poche ore fa, scegliendo di ritirarsi al termine del celebre torneo parigino.

Tennis, Alizé Cornet si ritira a 34 anni

Alizé Cornet ha detto praticamente addio allo sport che l’ha accompagnata in oltre venti anni di vita: era il 2004, e l’allora nemmeno 18enne partecipò all’ITF di Amiens sorprendendo pubblico e osservatori. In totale, la Cornet in carriera ha vinto sei titoli WTA e vanta un undicesimo posto nel ranking come miglior risultato in classifica. Per quanto riguarda il circuito del Grande Slam, vanta invece un quarto di finale agli Australian Open nel 2022 e due ottavi di finale a Wimbledon (2015 e 2017) e al Roland Garros (2014 e 2022).

Sebbene non abbia vinto nessun titolo del Grande Slam, la transalpina vanta comunque una serie di record interessanti, tra cui 64 (che col Roland Garros diventeranno 65) partecipazioni consecutive nei tabelloni principali dei major. Inoltre, in carriera ha più volte battuto tenniste che vantavano posizioni rilevanti nel ranking. Ad esempio, la Cornet ha sconfitto la numero 1 al mondo Serena Williams a Wimbledon nel 2014, la polacca Agnieszka Radwanska al Roland Garros nel 2017 e soprattutto l’attuale numero 1 del ranking, Iga Swiatek, sempre a Wimbledon nel 2022.

La Cornet ha annunciato il ritiro in una intervista concessa a ‘Canal +’, dove ha detto tra le altre cose che desidera lasciare il tennis in maniera libera e non essendo costretta da infortuni o altre vicissitudini. “Voglio decidere come e quando smettere, non essere costretta a farlo. Voglio voltare pagine sapendo di aver dato tutto a questo sport dall’inizio alla fine. Sono orgogliosa di tutto questo e spero che vi mancherò”, ha detto la 34enne di Nizza.