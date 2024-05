Addio Verstappen: c’è la data della firma

Un clamoroso colpo di scena in arrivo per il futuro di Max Verstappen: l’addio alla Red Bull potrebbe avvicinarsi

Dopo anni di successi ed un rapporto che pareva impossibile da scalfire, tante, tantissime crepe sono apparse nel futuro di Max Verstappen in Red Bull. Tre titoli mondiali alle spalle ed un quarto che attende di essere solo festeggiato, visto l’andamento di questa prima parte di stagione.

Quattro vittorie su cinque GP ed un dominio totale dell’olandese che è indiscutibilmente il pilota più veloce da molti anni. Un cruccio che scuderie come la Ferrari stanno provando a contrastare in ogni modo: l’anno prossimo a Maranello arriverà Lewis Hamilton con il chiaro obiettivo di ‘riprendersi’ il titolo perso a fine 2021 che ha dato il via all’era Red Bull.

Ecco, proprio in casa Red Bull è nata qualche settimana fa una questione che rischia di incidere pesantemente sull’addio sempre più fattibile di Verstappen alla Scuderia di Milton Keynes. Il pomo della discordia si chiama Christian Horner, attaccato e criticato su ogni fronte per il suo modo – evidentemente poco equilibrato – di gestire l’ambiente in casa Red Bull.

Ed infatti la spaccatura creatasi, con Jos e Max Verstappen sempre più lontani dalla visione del Team Principal britannico, parla chiaro. A questo punto si fa largo la strada dell’addio, con diversi cambiamenti che riguarderebbero la Red Bull e non solo. C’è un team in particolare che è pronto a fare il diavolo a quattro pur di garantirsi la firma di Max Verstappen. E, clamorosamente, sembrerebbe già essere spuntata la data per la firma che spiazzerebbe milioni di tifosi.

Proposta choc, addio Red Bull: Verstappen sta per firmare

Il portale spagnolo ‘Donbalon’ riporta un’indiscrezione ventilata qualche ora fa e che vedrebbe Toto Wolff estremamente convinto di poter mettere sotto contratto Max Verstappen con la Mercedes.

Già a partire dalla prossima stagione, con una proposta in ballo semplicemente indecente. 150 milioni di euro all’anno per il campione olandese che si rimetterebbe in gioco con una macchina – ora come ora – molto lontana dalle prestazioni stellari fornite dalla Red Bull. Pur di convincerlo, Wolff ed i vertici di Mercedes, avrebbero intenzione di garantire anche l’ingaggio di una figura tanto cara alla famiglia Verstappen.

Quella di Helmut Marko, consigliere strategico in Red Bull i cui rapporti con Horner sono compromessi da tempo. E la data? Sembra sia previsto un meeting tra Verstappen, suo padre Jos, il manager Raymond Vermeulen e i vertici della Scuderia di Brackley dopo il GP di Miami del 5 maggio.

Poco dopo quella data, in caso di accordo, secondo la fonte potrebbe arrivare già una firma. Uno scenario pazzesco che rivolterebbe l’intero mondo della Formula 1.